9 منافسات دولية في بطولة المدينة المستدامة لقفز الحواجز



دبي (الاتحاد)

تنطلق، عصر الغد، فعاليات النسخة الثالثة لبطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، على الميدان العشبي بنادي الفروسية على مدى أربعة أيام، وسط مشاركة أكثر من 200 متسابق، من 20 دولة من مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة مجموعة من العروض المذهلة والمنافسات المثيرة في الساحة الخارجية المطلة على الميدان الرئيس، وتتضمن فقرات مشوّقة ومسلية إلى جانب استعراضات متنوعة مع خيول محترفة.

تشتمل البطولة على 9 منافسات دولية تصنيف النجمتين، وصممت مساراتها بحواجز تبدأ من الارتفاع 110 سم، وحتى 145 سم في منافسة الجائزة الكبرى للبطولة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وتتزامن مع الحدث الرئيس بطولة دولية من منافستين تصنيف النجمة الواحدة، لخيول القفز الصغيرة عمر 5 و6 و7 سنوات، ورصدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة جوائز بلغت 85.772 دولار.

وتعتبر البطولة حدثاً عائلياً حافلاً بالفعاليات المجانية المتنوعة التي تناسب جميع أفراد العائلة، كما يوفر فرصة لتبني حيوان أليف تحت إشراف عدد من جمعيات الحيوانات، أو زيارة المحمية المحلية في المدينة المستدامة التي تضم عدداً من الحيوانات والطيور التي تم إنقاذها وتجد الاهتمام والرعاية بالمحمية.