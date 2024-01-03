اتحاد الطائرة ينقل خبراته «الإلكترونية» إلى نظيره المصري

معتصم عبدالله (دبي)

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة تطبيق «النظام الإلكتروني» المستخدم من قبل نظيره الإماراتي، الخاص بإجراءات القيد والتسجيل للاعبين واللاعبات، وإدارة المخاطبات بين الأندية والاتحاد، واستمارة التسجيل الإلكترونية للمباريات.

وجاء الإعلان عن خطوة التعاون الجديدة، ضمن رؤية واستراتيجية اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، والتي تتضمن بين أهدافها توطيد أواصر التعاون مع الاتحادات الدولية والقارية، واتحادات الدول الصديقة، في مجال تبادل الخبرات المشتركة في كل شؤون اللعبة.

وقطع الاتحاد خطوات عملاقة خلال الموسم الحالي 2023- 2024، في مشروع «الأتمتة والتحول الرقمي» لجميع أعمال الاتحاد المكتبية، باستحداث نظم إلكترونية حديثة شملت القيد والتسجيل للاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، التسجيل الإلكتروني للمباريات، وتسلم طلبات الأندية، بما يسهم في زيادة التفاعل بين الاتحاد وجميع منتسبي اللعبة، ضمن الخطة الاستراتيجية والهادفة لتطوير عناصر اللعبة كافة، وفق رؤية ترتكز على «كرة طائرة حديثة ومتطورة وجاذبة للمواهب».

وأكد عبدالله جمعة الدرمكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن استعانة الاتحاد المصري بنفس النظام المعمول به محلياً في الإمارات، يأتي ضمن بروتوكول التعاون بين الاتحادين، وقال: «الخطوة هي الأولى في مشوار التعاون المثمر، والذي يشمل جميع مجالات اللعبة على الصعيد الفني والتحكيمي والإداري»، لافتاً إلى التنسيق بين الطرفين لتنظيم حدث رياضي مرتقب خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أوضح المهندس ياسر قمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الاستفادة الكبيرة من تجربة نظيره الاتحاد الإماراتي في مجالات «الأتمتة والحلول الرقمية التي تسهم في إحداث نقلة منتظرة على صعيد العمل في الاتحاد المصري.

وقال:«خطوة مهمة قطعناها نحو تفعيل الأنظمة الإلكترونية في تسجيل وقيد اللاعبين وإدارة المباريات، مثمناً الدور الكبير والفعال لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة في توفير النظام المستحدث وآليات تطبيقه، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد العديد من مجالات تبادل الخبرات بين الاتحادين».