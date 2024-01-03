برشلونة في اختبار «الاستحواذ» أمام «الشبيه الكناري»

مراد المصري (دبي)

يخوض برشلونة مواجهة مثيرة للاهتمام غداً الخميس أمام لاس بالماس في الجولة 19 للدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بالنظر إلى أن الفريق الواقع في جزر الكناري، يُعتبر بمثابة نسخة مصغرة مشابهة للعملاق الكتالوني على صعيد أسلوب اللعب الذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة.

ويتصدر الفريقان قائمة الأكثر استحواذاً للكرة، بعد مرور 18 جولة، بمعدل يصل إلى 65٪ لبرشلونة، و59٪ للاس بالماس، والأمر لم يأت بالمصادفة، ولكن بسبب وجود جارسيا بيمينتا على رأس الجهاز الفني لفريق الجزيرة الإسبانية، وهو الذي كان مدرباً لفريق رديف بين عامي 2015 و2017، و2018 و2021، كما عمل في قطاع الناشئين في أكاديمية لاماسيا، إلى جانب أنه نفسه كان خريج هذه الأكاديمية في مسيرته كلاعب في تسعينيات القرن الماضي.

ويدرك تشافي مدرب برشلونة، أن هناك كرة واحدة للصراع عليها مع انطلاق صافرة الحكم في المباراة التي ستقام على ملعب «جران كاناريا» لأول مرة منذ 2018، وسيتوجب عليه اللعب بحذر أمام فريق لم يعرف الخسارة على أرضه في آخر 3 مباريات، وحقق خلالها فوزاً بارزاً على أتلتيكو مدريد، ووصل الفريق إلى حاجز الـ 25 نقطة لحد الآن، ولا يزال ينافس على إحدى البطاقات السبع المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويعود أفضل موسم قدمه لاس بالماس إلى 1969/1968 عندما حل وصيفاً خلف ريال مدريد، وحل برشلونة ثالثاً، وبينما يفتخر لاس بالماس بالعديد من الأسماء المستعارة، بما في ذلك «لوس أمارييوس»، والذي يعني «الأصفر»، فإن الاسم المميز للفريق هو «بيو-بيو»ـ والذي يرتبط بصوت لحن طيور الكناري الشهيرة في تلك الجزر.