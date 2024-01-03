منتخب كوريا يصل إلى الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

وصل منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم إلى أبوظبي اليوم الأربعاء، حيث من المخطط أن يفتتح معسكراً تدريبياً استعداداً لبطولة كأس آسيا التي ستنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري في قطر.

وقال الاتحاد الكوري لكرة القدم إن المنتخب بقيادة المدرب الألماني يورجن كلينسمان، وعدد من اللاعبين المقيمين في كوريا وأوروبا وصلوا إلى الإمارات في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن ينضم إليهم في وقت لاحق لاعبون آخرون من أوروبا، من أبرزهم سون هيونج- مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي وهوانج هي- تشان من ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي وأوه هيون- جيو ويانج هيون- جون من سلتيك الاسكتلندي، وسيكون لي كانج- إن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي آخر من يسجل وصوله إلى المعسكر يوم الجمعة، بعدما يشارك في مبارة في كأس الأبطال الفرنسي.

وأثناء معسكر المنتخب الكوري في أبوظبي، سيواجه نظيره العراقي يوم السبت المقبل في مباراة ودية أخيرة، ويلعب منتخب كوريا في المجموعة الخامسة، وسيكون العراق في المجموعة الرابعة في النهائيات الآسيوية، وإذا تصدرت كوريا مجموعتها وجاء العراق في المركز الثاني في مجموعته، فسيلتقيان في دور الـ16.

وتتوجه بعثة كوريا إلى الدوحة في العاشر من الشهر يناير الجاري، حيث يلعب في المجموعة الخامسة، التي تضم الأردن والبحرين وماليزيا، وسط محاولة لكسر عناد غياب اللقب الآسيوي منذ عام 1960.