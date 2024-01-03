تذاكر مشاهدة رونالدو نفدت في الصين



بكين (أ ف ب)

نفذت جميع التذاكر المخصصة لمباراتي النصر السعودي الوديتين المقررتين في الصين نهاية الشهر الحالي بعد ساعات معدودة على طرحها، وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية الأربعاء، وسارع المشجعون الصينيون الى شراء التذاكر من أجل الحصول على فرصة مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراتين المقررتين ضد شنغهاي شينخوا وجيجيانج أف سي في 24 و28 الحالي توالياً.

تم طرح التذاكر في الساعة 11:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينيتش) على عدة مواقع الأربعاء وتم بيعها بحلول المساء.

ووفقاً لوسائل الإعلام الصينية، بيعت التذاكر الأغلى ثمناً بعد «ثوانٍ معدودة» على طرحها.

وسيحصل الجمهور الصيني على فرصة رؤية رونالدو بعدما شاهد العام الماضي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة ودية استعراضية أقيمت في بكين وفاز بها أبطال العالم على أستراليا 2-0.