«ميلنر632».. عميد «البريميرليج»



أنورإبراهيم (القاهرة)

إنضم النجم الإنجليزي جيمس ميلنرمتوسط ميدان برايتون إلى الويلزي ريان جيجزفي المركزالثاني كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز«البريميرليج، برصيد 632 مباراة لكل منهما، بعد أن شارك في مباراة فريقه أمام ويستهام يونايتد في الجولة العشرين للمسابقة والتي انتهت صفر/صفر.

وكان هذا الحدث أفضل هدية لميلنرفي عيد ميلاده، حيث يكمل غداً 38عاماً مواليد 4 يناير1986. وتساوى ميلنر مع جيجز في إن كلاً منهما لعب مباراة على الأقل في البريميرليج كل عام على امتداد 23 عاماً، وبالنظر إلى أن ميلنرأصبح اللاعب الوحيد الأكبر سناً في الملاعب الإنجليزية بعد اعتزال كل من جاريث باري وريان جيجز، فإنه استحق اللقب الذي أُطلق عليه وهو«عميد البريميرليج».

ويقترب ميلنر بذلك من الرقم القياسي المسجل باسم جاريث باري 653 مباراة الذي لعب لأندية أستون فيلا ومانشستر سيتي وإيفرتون وويست بروميتش ألبيون حتى اعتزاله 2020. ويأتي فرانك لامبارد في المركزالرابع بعد باري وجيجز وميلنر، برصيد 609 مباريات، بينما جاء حارس المرمى الإنجليزي ديفيد جيمس في المركزالخامس برصيد 572 مباراة، ولعب لأندية واتفورد وليفربول وأستون فيلا ووستهام ومانشستر سيتي وبورنموث وبريستول سيتي.

وبدأ جيمس ميلنر «إبن ليدز» مسيرته الاحترافية في 2002 مع نادي مسقط رأسه ليدز ثم مرعلى نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ومانشسترسيتي وليفربول قبل أن ينضم إلى برايتون في صفقة «تعاقد حر» الصيف الماضي. وخلال هذا المشوار الثري، حصل ملينرعلى 12لقباً منها 5 ألقاب مع مانشسترسيتي، بينها 2 دوري إنجليزي، و7 ألقاب مع ليفربول بينها بطولة دوري واحدة ومرة دوري أبطال أوروبي.

وغادر ميلنر ليفربول بعد أن أمضى 8 سنوات وتلقى إشادة رائعة في ملعب أنفيلد، حيث أُجريت له احتفالية مميزة في آخرمباراة له في مايو الماضي. وشد الرحال بعدها إلى جنوب إنجلترا حيث أصبح عنصراً مهماً في عملية «المداورة» التي يجريها الإيطالي روبرتو دي زيربي المديرالفني لبرايتون، حيث شارك في 18 مباراة بمختلف المسابقات منها مباراة العودة أمام أوليمبيك مارسيليا في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وعقد ميلنرمع برايتون ينتهي في صيف 2024، ولكنه يتضمن خياراً بسنة إضافية. ويستهدف ميلنر في الوقت الحالي تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم جاريث باري«653 مباراة».

لعب جيمس ميلنر في مراكزالوسط والظهيروالجناح، وهو خريج أكاديمية ليدز يونايتد. وشارك مع منتخبات الناشئين تحت 16 و17 و19و20 و21 سنة، وتصعيده لمنتخب «الأسود الثلاثة» في 2009 واستمر يلعب له حتى 2016. وشارك في 61 مباراة دولية ولم يسجل إلا هدفاً واحداً.



