لاشين بديلاً لكوكا في قائمة منتخب مصر

القاهرة (د ب أ)

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استدعاء مهند لاشين لصفوف الفراعنة للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار. وتقام البطولة خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء لاشين، لاعب وسط بيراميدز، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا. وخضع كوكا لفحوصات طبية وأشعة بعد تعرضه للإصابة في المران الأول للمنتخب المصري الذي أقيم على استاد (مصر) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح بيان اتحاد الكرة المصري «أثبتت الأشعة إصابة كوكا في أربطة القدم وبالتالي تأكد عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية». يذكر أن منتخب مصر، الذي يسعى للتتويج بلقبه الثامن في كأس الأمم الأفريقية والأول منذ عام 2010 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات المتوجة باللقب، يلعب في المجموعة الثانية برفقة منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.