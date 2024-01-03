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الرياضة

منتخبنا رابع «عربية السلة»

منتخبنا رابع «عربية السلة»
3 يناير 2024 20:10

علي معالي (دبي)
حل منتخبنا الوطني لكرة السلة في المركز الرابع لبطولة المنتخبات العربية رقم 25 التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة، بخسارته أمام تونس في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 73- 66 في مباراة قدم خلالها المنتخب الشوط الأول على أعلى ما يكون وتفوق بنتيجة 32- 28، ولكن تراجع الأداء في الربع الثالث الذي تفوق فيه «التونسي» بنتيجة 30- 16، ولكن منتخبنا استعاد نغمة التقدم في الربع الرابع بنتيجة 18- 15، لكنه لم يكن كافياً لتغيير نتيجة للمباراة.
ونجح قيس عمر في تسجيل 23 نقطة، وماركو كريستان 15 نقطة، وحامد عبداللطيف 13 نقطة، و3 نقاط لكل من حسن عبدالله ومامادو نداي.

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