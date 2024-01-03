راشد بن سعود يشهد منافسات اليوم الثالث من مهرجان أم القيوين للهجن



أم القيوين (وام)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، منافسات اليوم الثالث من مهرجان أم القيوين الثامن عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في ميدان اللبسة، بمشاركة كبيرة من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما شهد المنافسات الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين.

وتضمنت منافسات اليوم الثالث إقامة أشواط الرموز الرئيسية لسن الإيذاع للجماعة أبكار وجعدان في الفترة الصباحية لمسافة 6 كلم، وأشواط الرموز الرئيسية لسن الإيذاع للشيوخ أبكار وجعدان في الفترة المسائية لمسافة 6 كلم، بالإضافة إلى السباق التراثي لمسافة 1.5 كلم.

وأسفرت نتائج أشواط الفترة المسائية عن فوز «رهف» لهجن المرقاب والمضمر خميس بن سعيد الزرعي بالشوط الأول، وذهب خنجر الشوط الثاني لـ «النمر» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر سالم خلفان بالشاوي الغفلي، وكان الشوط الثالث من نصيب «ملزومة» لهجن المرقاب والمضمر خميس بن سعيد الزرعي، وذهب الشوط الرابع لـ «صوغان» للشيخ راشد بن علي بن حمد المعلا، والمضمر فايز الدين محمد شاهد.

وكانت أشواط الفترة الصباحية قد أسفرت عن فوز «سمحة» لمبارك بطي مناخر الخييلي بالشوط الأول، والشوط الثاني ذهب لـ «إحساس» لسلطان شطيط عبيد الكتبي، وفي الشوط الثالث «شاهين» لمحمد سالم دغيميل العمري، والشوط الرابع «صوغة» لسلطان محمد عبدالله الغفلي، والشوط الخامس «نهب» لأحمد مطر ماجد الخييلي، والشوط السادس «الشمالي» لعلي محمد علي النيادي، والشوط السابع «رشاش» لسعيد عبيد جمعة عديل، والشوط الثامن «جود» لـ الغفيق الصغير عبدالله المالكي.

وتصدر محمد أحمد خلفان بالشاوي الغفلي أول أشواط السباق التراثي، وفي الشوط الثاني نجح راشد عبدالله بن نايع الغفلي في خطف المركز الأول، فيما كان زايد بن خليفة الغفلي على موعد مع ناموس الشوط الثالث، وخطف حمدان بن سعيد الشيخ لقب الشوط الرابع.

وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، يرافقه الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، في ختام أشواط الفترة المسائية من اليوم الثالث للمهرجان، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.