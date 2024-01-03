اتحاد الفروسية يعتمد اللجنة المنظمة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم لقفز الحواجز



أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الفروسية والسباق برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي تشكيل اللجنة المنظمة لبطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الأمم لقفز الحواجز 2024، من 8 إلى 11 فبراير المقبل في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.

وتشهد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختها الـ 13، إقامة 4 منافسات للمحترفين من فئة «5 نجوم»، وفئة «النجمتين» المفتوحة لجميع الفئات، بجانب فئتي الأطفال والناشئين. وتشارك في كأس الأمم 11 دولة من بينها الإمارات، بالإضافة إلى إيرلندا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وبريطانيا، وهولندا، وبلجيكا، والسويد، والبرازيل.

وتتألف اللجنة من 12 عضواً برئاسة الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد، وسلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة قفز الحواجز، نائباً للرئيس. وتضم اللجنة أيضاً 10 أعضاء هم أحمد عبدالرحمن أمين«عضو مجلس الإدارة»، وأحمد السويدي«المدير التنفيذي»، وعبدالله النقبي، «مدير إدارة التسويق والفعاليات»، ومحمد الناخي«مدير لجنة قفز الحواجز»، وحسام زميت«رئيس قسم قفز الحواجز والترويض»، والدكتور علي الطويسي، «رئيس قسم البيطرة»، وياسر عبادة، «رئيس قسم المالية»، وعدنان الصيادي، «رئيس قسم تقنية المعلومات»، وسلطان الحوسني، «رئيس قسم التسويق»، ومعاذ العقربي، «السكرتير التنفيذي»، عضواً ومقرراً.

وتوجه الدكتور غانم الهاجري بأسمى آيات التقدير والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه اللامحدود لرياضة الفروسية. كما تقدم بوافر الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، على اهتمامه بفرسان قفز الحواجز في مسيرتهم المتوّجة بالألقاب، معرباً عن خالص شكره إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، على دورها الملموس وجهودها الكبيرة في متابعة منتخب قفز الحواجز، وتوفير المتطلبات التي كان لها أثر كبير في تميزه ووصوله إلى أولمبياد باريس 2024، والنتائج المتميزة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين.

وأكد الهاجري، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي يحرص على تبني أفضل المعايير والممارسات في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة، لتحقيق التطور المستدام الذي يعكس ريادة دولة الإمارات.

وأعلن استمرار الترتيبات المرتبطة باستضافة البطولتين في فبراير المقبل، من خلال المهام التي تضطلع بها اللجان المختلفة، بعد الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة المنظمة بعد قرار تشكيلها مؤخراً، مشيراً إلى استمرار المتابعة لكافة المنجزات التي تحققت، واستكمال المتطلبات المقررة في الوقت المناسب، بما يتماشى مع المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.

وأضاف: البطولتان تمثلان قدراً كبيراً من الأهمية لمنتخب الإمارات لقفز الحواجز، كما أن بطولة الأمم تشهد مشاركة 10 منتخبات عالمية نجحت بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، ما يوفر فرصة كبيرة لأبطال الإمارات لاكتساب المزيد من الجاهزية قبل مشاركتهم في المحفل الأولمبي العالمي، وتقديرنا الكبير إلى جميع الشركاء في مجلس أبوظبي الرياضي و«لونجين»، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، على التعاون الإيجابي والتفاعل المثمر، مع اتحاد الفروسية لدعم نجاح واستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة".