جوران يقود «العنابي» في «دولية الوحدة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يعود فريق الوحدة إلى التدريبات مساء بعد غدٍ «السبت»، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة عشرة أيام، عقب نهاية الخسارة أمام خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الـ12.

ومن المنتظر أن تتواصل تدريبات «العنابي» حتى انطلاقة الدورة الودية الدولية في العشرين من الشهر الجاري، والتي ينظمها النادي بمشاركة أندية الزمالك المصري، والاتفاق السعودي، وأم صلال القطري.

على جانب آخر، اقترب النادي من إعلان التعاقد مع الصربي جوران مدرب النصر وعجمان السابق لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد رسمياً، خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن يتولى المدرب قيادة الفريق خلال الدورة الدولية الودية التي تنطلق بلقاء الاتفاق وأم صلال القطري في السادسة والربع من مساء يوم 20 يناير الجاري، ثم لقاء الوحدة والزمالك المصري في الثامنة والنصف من مساء اليوم نفسه، على أن يلتقي الفائزان لتحديد بطل الدورة، بينما يلتقي الخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث، وتقام مباراة النهائي مساء يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري بملعب استاد آل نهيان.