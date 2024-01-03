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الرياضة

دوري المحترفين.. رقم قياسي لـ«الزعيم» في صدارة التهديف بـ«العلامة 47»

دوري المحترفين.. رقم قياسي لـ«الزعيم» في صدارة التهديف بـ«العلامة 47»
4 يناير 2024 00:58

علي معالي (دبي)

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بعد مرور 12 جولة من مباريات دوري أدنوك للمحترفين، لم يستطع أي فريق منذ انطلاق عصر الاحتراف 2008-2009، أن يكسر الرقم القياسي التهديفي الكبير الذي سجله العين، خلال العدد نفسه من الجولات، والذي وصل إلى 47 هدفاً في 12 مباراة فقط، وكان ذلك في موسم 2012-2013، وهو الموسم الذي توج فيه «الزعيم» أيضاً بلقب الدوري، وصدارة الهدافين كذلك بـ 71 هدفاً، وتؤكد الإحصائيات أن الجزيرة تصدر 8 مرات، والعين وشباب الأهلي 3 مرات، والوحدة مرتين، والوصل مرة واحدة.
وحدثت متغيرات مهمة في الموسم الجاري، حيث احتل الوصل للمرة الأولى الصدارة بالنقاط والأهداف معاً، وهو مؤشر إيجابي للغاية في مسيرة «الإمبراطور» هذا الموسم، حيث يتربع على القمة منفرداً بالنقاط (30 نقطة)، وبالأهداف أيضاً (33 هدفاً)، وهو ما يعتبر رقماً قياسياً لهذا الفريق، الذي يقدم مستويات متميزة حتى الآن.
ويعتبر الجزيرة الأكثر تهديفاً على مدار عصر الاحتراف خلال الـ 12 جولة الأولى، حيث كان «فخر أبوظبي» في صدارة الهدافين 8 مرات، بواقع 29 هدفاً في سنة أولى احتراف في 2008-2009، وبالرصيد نفسه في 2009-2010، وبـ 31 هدفاً في 2010-2011، وبـ 32 هدفاً في موسم 2011-2012، وبـ 33 هدفاً في موسم 2014-2015، وبـ 31 هدفاً في موسم 2016-2017، وبـ 34 هدفاً في موسم 2018-2019، وبـ 28 هدفاً في موسم 2020-2021، ولم يكن الجزيرة في بعض هذه الموسم متصدراً للبطولة بشكل عام.
وتقاسم كل من العين وشباب الأهلي التهديف والصدارة بعد 12 جولة 3 مرات لكل فريق، حيث تصدر العين 2009-2010، متساوياً وقتها مع نادي الجزيرة برصيد 29 هدفاً، ثم تميز بشكل لافت للنظر في التهديف موسم 2012-2013 برصيد 47 هدفاً، وفي موسم 2021-2022 تصدر بـ 28 هدفاً.
وتساوى معه في عدد المرات بالرقم 3 أيضاً فريق شباب الأهلي وصيفاً في غزارة الأهداف، بعد 12 جولة خلال 3 مواسم، حيث سجل «الفرسان» في موسم 2013-2014 / 29 هدفاً، وفي موسم 2015-2016 سجل الرصيد نفسه، وفي 2019-2020 سجل 28 هدفاً.
ونجح فريق الوحدة في أن يتصدر مرتين، الأولى في موسم 2017-2018 برصيد 30 هدفاً، والثانية في موسم 2022-2023 برصيد 27 هدفاً، وكان يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 30 نقطة.

دوري أدنوك للمحترفين
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