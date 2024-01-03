«رياضة الإمارات» تواجه التحدي الكبير في 2024

رضا سليم (دبي)

تتطلع رياضة الإمارات لتحقيق قفزة كبيرة من الإنجازات العالمية والقارية والعربية والخليجية، ورفع شعار المركز الأول في كل الأحداث الرياضية التي باتت هدفاً لكل رياضي، بعدما صنعت المجد في 2023 بإنجازات غير مسبوقة خاصة في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ودورة الألعاب البارالمبية، وتحقيق عدد كبير من الميداليات غير مسبوق وتاريخي في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانجتشو بالصين وصل إلى 20 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات، وتعد دورة هانجتشو الأفضل في تاريخ مشاركات الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية على مدار 45 عاماً.

وحقق أبطال الإمارات حصاداً مميزاً في دورة الألعاب العربية الـ15 «الجزائر 2023» بواقع 27 ميدالية ملونة، لترفع الإمارات رصيدها، خلال تاريخ مشاركتها في الدورة إلى 141 ميدالية ملونة، خلال 8 نسخ، منها 33 ذهبية، و41 فضية و67 برونزية، فيما أحرز أبطال أصحاب الهمم 11 ميدالية في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، في هانجتشو الصينية.

ويطمح أبطال الإمارات إلى مواصلة تحقيق الإنجازات خلال عام 2024، ويبقى الهدف الأول في هذا العام، التأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس ودورة الألعاب البارالمبية في نفس المكان، من أجل اكتمال الصورة بعدما تأهل منتخب قفز الحواجز الذي حقق إنجازاً تاريخياً بتأهله للمرة الأولى للدورات الأولمبية، ويضم المنتخب محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي، وصفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية في إنجاز غير مسبوق كونها المرة الأولى التي تتأهل لاعبة إماراتية من الدراجات للأولمبياد.

وتأهل 5 لاعبين من منتخب الجودو هم: نارمند بيان، في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، في وزن تحت 81 كجم، ظافر آرام تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم.

وارتفع عدد الرياضيين المتأهلين إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» إلى 7 لاعبين بأرقامهم التصنيفية وهم عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي وعائشة الشامسي، وعائشة المهيري، وعبيد الدهماني في الرماية، ومحمد القايد في ألعاب القوى، إضافة لمقعد محجوز للدراجات، وهناك فرصة كبيرة في تأهل عدد من اللاعبين عبر البطولات التأهيلية التي تستمر حتى 2024.

ويترقب عدد من الرياضيين البطولات التأهيلية المتبقية خلال الشهور المقبل، والتي تستمر حتى أبريل المقبل، وهي بمثابة فرصة جديدة لزيادة عدد الرياضيين في الأولمبياد، سواء من بوابة التأهل المباشر، خاصة أن الإمارات خرجت من حسابات الحصول على بطاقة دولية التي تمنحها اللجنة الأولمبية واللجنة المنظمة، والاتحادات الدولية للرياضيين، ويتم منح البطاقات من خلال تصنيف اللاعبين ونتائجهم السابقة، ولا تمنح البطاقات للدول التي يتجاوز عدد المتأهلين منها 8 رياضيين، فيما وصل عدد المتأهلين من الإمارات إلى 10 رياضيين.

وتظهر في دائرة التأهل للأولمبياد عدد من الألعاب منها الدراجات والرماية والجودو، حيث يراهن الدراجات على البطل أحمد المنصوري في الحصول على نقاط التأهل، حيث يحتل اللاعب المركز 27 عالمياً، ويحتاج للدخول ضمن أفضل 22 لاعباً على العالم، وأمامه 4 محطات وهي كأس العالم في أستراليا، والبطولة الآسيوية في الهند، وكأس العالم في هونج كونج، وستكون آخر محطة في كأس العالم في كندا، خلال شهر أبريل المقبل في ختام تصفيات الأولمبياد.

وتطمح الرماية إلى مواصلة الحضور في الأولمبياد، من خلال تأهل أحد الرماة، وأبرزهم سيف بن فطيس الذي سيخوض بطولات تأهيلية خلال الأشهر المقبلة، حيث ستكون المشاركة الأولى في 2024 بالكويت خلال المشاركة في البطولة الآسيوية لأسلحة الخرطوش، والتي تنطلق يوم السبت المقبل، وتستمر حتى يوم 11 يناير الجاري، وبطولة العالم للرماية في قطر خلال شهر أبريل المقبل، والتي ستكون المحطة الأخيرة للتأهل للأولمبياد.

ويطمح اتحاد الجودو إلى تأهل لاعبين جدد إلى الأولمبياد، خاصة أنها المرة الأولى التي يشارك فيها الجودو بهذا العدد، وستكون بطولة العالم للجودو التي تستضيفها أبوظبي في مايو المقبل هي المحطة الأهم لأبطالنا ليس فقط للبحث عن تأهل جديد، بل أيضاً تحقيق ميداليات ورفع علم الإمارات.

ويشارك منتخب الجودو في بطولة «أوديفيلاس جراند سلام» للجودو التي تقام في البرتغال، خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير الجاري بـ3 لاعبين، كريم عبداللطيف في وزن تحت 73 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وهو أقرب اللاعبين للتأهل، ولديه 1250 نقطة، واللاعبة باتسو ألتان التي تشارك في وزن تحت 57 كجم، ويطمح الاتحاد إلى تأهلها لتكون المرة الأولى على مستوى السيدات في اللعبة، وتستمر بطولات التأهل حتى الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

ويبقى الحلم الأكبر في 2024، هو زيادة عدد ميداليات الإمارات في الأولمبياد، بعدما أحرزت ميداليتين فقط في تاريخ مشاركاتها عن طريق الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم صاحب الذهبية الأولى في الرماية في أولمبياد أثينا 2004، والثانية جاءت عن طريق سيرجيو توما في الجودو بالفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.



أبطال مشهد الإنجازات

ويظهر أبطال الجو جيتسو في صدارة المشهد بعدما حققوا أكثر من 100 ميدالية ملونة في 7 بطولات قارية وعالمية، خلال عام 2023، وسيكون التحدي الجديد في 2024، زيادة غلة الميداليات الملونة، عالمياً وقارياً، خاصة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، خلال نوفمبر المقبل.



خليجية الشباب

ستكون منتخباتنا للشباب أمام تحد آخر في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، التي تستضيفها الإمارات، خلال شهر أبريل المقبل، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة في الألعاب المختلفة، وتقام منافساتها في جميع إمارات الدولة، وتكشف الدورة عن الجيل الجديد الذي يمثل نواة للمنتخب في كل الألعاب، بالإضافة إلى أنها محطة مهمة لتحقيق إنجازات جديدة لرياضة الإمارات.



مهمة مونديالية

يشارك منتخب اليد في البطولة الآسيوية الـ21، التي تقام في الفترة من 11 إلى 25 يناير الجاري، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، والتي تقام بصالة مدينة خليفة الرياضية، بمشاركة 16 منتخباً، ويطمح منتخبنا إلى تحقيق حلم التأهل للأولمبياد، خاصة أن المنتخبات الأربعة الأوائل ستتأهل إلى المونديال.

وتشارك منتخباتنا في مختلف الألعاب في بطولات عالمية وقارية وعربية وخليجية خلال عام 2024، ويبحث الأبطال في هذه البطولات على منصة التتويج، ورفع علم الدولة عالياً.