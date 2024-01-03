«الأبيض» جاهز لـ«التجربة الأخيرة» أمام «الأحمر العُماني»

معتز الشامي (دبي)

يواصل منتخبنا الوطني تحضيراته على ملعب جامعة نيويورك، خلال معسكره المقام حالياً بالعاصمة أبوظبي، للتحضير للمشاركة في كأس آسيا 2023 الذي تستضيفه الدوحة 12 يناير الجاري، ويستمر حتى 10 فبراير المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني لأداء التجربة الدولية الودية الأخيرة أمام شقيقه الأحمر العماني، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وهي التجربة الثانية بالمعسكر المقام منذ 26 ديسمبر الماضي في أبوظبي، بعد ودية قيرغيزستان، التي خاضها الأبيض 30 ديسمبر الماضي، وفاز فيها بهدف نظيف من ركلة جزاء سجلها علي مبخوت.

وستكون ودية عمان، الأخيرة للمنتخب وسيحصل اللاعبون على راحة سلبية في اليوم الثاني للمباراة، على أن يتجمع المنتخب صباح الاثنين المقبل، ويؤدي تدريباً خفيفاً قبل السفر إلى الدوحة مساء نفس اليوم.

وشهدت التدريبات الأخيرة للمنتخب اهتمام الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو، بالجانب البدني، والتركيز على علاج السلبيات التي ظهرت في الودية الأولى أمام قيرغيزستان، مع العمل على زيادة التجانس والانسجام بين جميع العناصر، لاسيما في ظل غياب 8 لاعبين عن الودية الأولى، لارتباطهم بمباراة كأس السوبر التي جمعت شباب الأهلي مع الشارقة يوم 29 ديسمبر الماضي وحسمها الفرسان بسداسية مقابل هدفين.

واستقر الجهاز الفني على القوام الرئيسي للقائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس آسيا التي يتم تسليمها للاتحاد القاري اليوم، ويتوقع أن تضم العناصر الأساسية المعروفة بالنسبة للمنتخب، حيث يضم المعسكر الحالي 31 لاعباً، بينما سيتم تقليصه قبل السفر إلى الدوحة إلى 26 لاعباً.

ويمنح الجهاز الفني الفرصة للتشكيلة الأساسية للمنتخب للمشاركة أمام المنتخب العماني، لاسيما وأن العناصر الـ 8 التي غابت للمشاركة مع أنديتها في السوبر، تحتاج لخوض تجربة بقوة الودية المرتقبة أمام الأحمر العماني يوم السبت المقبل.

وستكون تجربة الأحمر العماني هي السابعة تحت قيادة المدرب بينتو، الذي نجح في إعادة المنتخب إلى سكة الانتصارات عبر 6 مرات فوز متتالٍ منذ تسلمه المهمة رسمياً في يوليو الماضي، حيث فاز في ثلاث تجارب ودية أمام كوستاريكا بأربعة أهداف لهدف، وأمام الكويت بهدف نظيف، ثم لبنان بهدفين لهدف، وحقق انتصارين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، على حساب نيبال برباعية دون رد، وعلى البحرين بهدفين دون مقابل، إضافة إلى التجربة الأخيرة أمام قيرغيزستان.

من جهته، أكد علي سالمين لاعب منتخبنا الوطني، جاهزية جميع عناصر المنتخب، لخوض التحدي الآسيوي في الدوحة، مشيداً بأجواء المعسكر الذي دخله المنتخب مؤخراً في أبوظبي، وبالفوائد والمكاسب التي حققها جميع عناصر الأبيض، سواء من خوض سلسلة تجارب دولية ودية تحت قيادة بينتو، أو من حيث التفاهم والتجانس بين جميع عناصر الفريق، مشيراً إلى أن هدف لاعبي المنتخب، هو تحقيق نتائج إيجابية في كأس آسيا، لإسعاد جماهير الإمارات.

وتابع: «الجميع في كامل الاستعداد لمواجهة عُمان والتي تعد التجربة الأهم بالنسبة لنا كونها تأتي في ختام المعسكر الإعدادي، قبل خوض مباريات نهائيات كأس آسيا، نتمنى تقديم أفضل أداء، لمواصلة مسار الانتصارات والحصول على الثقة اللازمة قبل المحفل القاري، خصوصا أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، وهدفنا هو إسعاد شعب الإمارات».

وشدد سالمين على أهمية تلقي المنتخب الدعم اللازم من الجماهير، سواء في الودية الأخيرة قبل كأس آسيا، أو خلال انطلاق البطولة نفسها في الدوحة، مشيراً إلى أن الأبيض في حاجة للاعب رقم 1 في المدرجات، كما أشاد سالمين بالتحضيرات التي سارت بشكل جيد خلال الفترة السابقة، ولفت إلى أن المنتخب في وضع بدني وفني جيد في الوقت الراهن.

ويلعب منتخبنا في كأس آسيا ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران، فلسطين وهونج كونج، بينما يواجه الأخير يوم 14 الجاري في افتتاح دور المجموعات للبطولة المرتقبة.