«المحبوبة» تطارد «السيطرة المتواصلة» في سباق الماراثون

عصام السيد (العين)

ينظم مضمار نادي العين للفروسية حفله السادس هذا الموسم اليوم، مع تسعة أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، من ضمنها الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة في الحفل 645 ألف درهم.

ويشهد الشوط التاسع والرئيس انطلاق ماراثون العين للخيول العربية الأصيلة لمسافة 3200 متر «تكافؤ»، البالغ جائزته 110 آلاف درهم، وتتصدر المشهد الفرس «المحبوبة»، التي أحرزت لقب الثلاث جولات في العام الماضي، وحلت ثالثة في أول ظهور لها هذا الموسم في مسافة 1800 متر.

ولكنها تواجه طموح الجواد «حكيم»، الذي يجرب هذه المسافة للمرة الأولى، ولكنه من سلالة تتسم بالتحمل، وتأتي الخطورة من الفرس «لولوه» التي سبقت أن حققت نتائج جيدة في جولات الماراثون التي خاضتها العام الماضي. وتستهل الأمسية بشوط تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر، بجائزة قدرها 60 ألف درهم، وتشارك فيه 9 خيول أبرزها «يورمان»، و«سقارة كنج»، و«عنيزة».

ويجتذب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، بجائزة قدرها 85 ألف درهم، مجموعة قوية من الخيول العربية الأصيلة التي تسعى لوضع بصمتها في السباقات الكبرى القادمة، يتصدرها «كيرلس ديل روك» وصيف كأس كحيلة كلاسيك، إلى جانب صاحب الأداء المبهر «بهوان»، والحصان الأسود «منير ديل سول»، والخطورة من «صني دي لوب».

ويتصدر «كليف دو كارير»، و«الأبجر»، و«أمجاد العز» ترشيحات الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية المبتدئة لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويستقطب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، مجموعة من الخيول العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات»، أبرزها «الحازم»، و«المريب»، و«ميقات»، تتنافس على الجائزة المالية البالغة 70 ألف درهم.

وتسعى مجموعة من الخيول العربية المبتدئة «القسم الأول»، لتسجيل فوزها الأول في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، يتصدرها «زيد»، و«استثمار فيصل»، و«فري بيرد».

وفي القسم الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة في الشوط السادس لمسافة 1800 متر، يسعى لتحقيق الفوز «كشمير»، و«منير»، و«يونايتد سبيريت».

ويسعى «لهب» لمواصلة انتصاراته عندما يخوض تحدي الشوط السابع لمسافة 1800 متر، ولكن هذه المرة يواجه خيول قوية أبرزها «الأرقم»، و«فادية الوثبة».

ويشهد الشوط الثامن لمسافة 1800 متر، لقاء متكافئ بين الخيول العربية، وأبرز المتحدين «المنصور»، و«جعفر دو أرينت»، و«جوهر».