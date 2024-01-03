«اس اس» تحافظ على لقب الإسطبلات الخاصة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

محمد حسن (دبي)

حافظت إسطبلات «اس اس»، على لقب سباق الإسطبلات الخاصة، الذي أقيم «أمس» بمدينة دبي الدولية للقدرة ضمن ثاني أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، ونجح الفارس الأورغوياني برايان فيريرا في إبقاء اللقب في خزائن إسطبلات «اس اس» للعام الثاني على التوالي، بعد ان تمكن من إحراز المركز الأول في السباق الذي شهد مشاركة 193 فارساً وفارسة من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، ورصدت له جوائز قيمة، حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع وحتى الثلاثين مبالغ مالية قيمة.

وقطع بطل السباق المسافة الكلية على صهوة الجواد «ماريو» بزمن قدره 3:25:35 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 29.49 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني زايد محمد خميس المهيري على صهوة «بوميك دو سوفتير» لإسطبلات «تي ان تي» بزمن قدره 3:25:54 ساعة، فيما حل في المركز الثالث خليفة يوسف أحمد البلوشي على صهوة «سترلينجس دي جانقو» لإسطبلات العواصف وسجل 3:26:00 ساعة.

وتميز السباق بالقوة والتحدي بين الفرسان بهدف تحقيق اللقب الغالي وتحقيق مركز متقدم، ونجح بطل السباق في المحافظة على أسلوبه بالبقاء بالقرب من خيول المقدمة خلال المرحلتين الأولى والثانية اللتين شهدتا معدلات سرعة كبيرة، ثم استلم زمام الصدارة في المرحلة الثالثة واستطاع المحافظة عليها بكل نجاح حتى نهاية السباق.

وعقب ختام السباق قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، حيث نال البطلة الكأس الذهبي، والوصيف الكأس الفضي، وصاحب المركز الثالث الكأس البرونزي.

وتوجه الدكتور غانم الهاجري بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على دعمه اللامحدود للفروسية وبصفة خاصة سباقات القدرة.

وقال إن المهرجان يعتبر من أهم الفعاليات في روزنامة القدرة بما يحمله من سباقات من مختلف الفئات ظلت تجتذب شريحة كبيرة من الإسطبلات بهدف المنافسة على الألقاب المختلفة.

وأشاد بالتنظيم المميز بمدينة دبي الدولية للقدرة وفرق العمل التي وفرت كل عوامل النجاح للسباق الذي شهد مشاركة كبيرة من مختلف الإسطبلات، كما أشاد أيضا بالتعاون الجيد من الفرسان والمدربين خلال السباق.

وينطلق في السابعة صباح اليوم، سباق اليمامة المخصص للأفراس فقط لمسافة 119 كلم وهو السباق قبل الأخير في مهرجان سمو ولي عهد دبي، وتم تقسيم المسافة إلى 4 مراحل تبلغ مسافة الأولى 40 كيلومتراً وتم ترسيمها بالألوان الصفراء، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية ومسافتها 32 كيلومتراً وتم ترسيمها بالألوان الحمراء، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة ومسافتها 27 كيلومتراً بالألوان الزرقاء، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة ومسافتها 20 كيلومتراً بالألوان البيضاء.