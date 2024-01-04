ريال مدريد وجيرونا.. «المطاردة المشوقة»!

مدريد (أ ف ب)



استمرت المطاردة المشوقة بين ريال مدريد وجيرونا على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز الأول الصعب على ضيفه مايوركا 1-صفر، في حين انتهت مباراة الثاني مع ضيفه أتلتيكو مدريد «الثالث»، بفوز مثير 4-3 في الرمق الأخير في المرحلة التاسعة عشرة.

ورفع كل من ريال مدريد وجيرونا مفاجأة الموسم الحالي، رصيدهما إلى 48 نقطة، في حين بقي رصيد أتلتيكو مدريد 38 نقطة.

وشهدت صفوف ريال مدريد عودة جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تعافيه من إصابة أبعدته في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، وتحديداً منذ 11نوفمبر.

وفي غياب أكثر من قطب في الدفاع، أبرزهم النمساوي دافيد ألابا، والبرازيلي إيدر ميليتاو بداعي الإصابة، بالإضافة إلى إيقاف المدافع ناتشو، ارتأى مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي جدد عقده مع النادي الملكي حتى عام 2026، إشراك لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في مركز قلب الدفاع، إلى جانب الألماني توني روديجر.

وقال زنشيلوتي بعد المباراة «افتقدنا الى بعض الحيوية والدقة في الثلث الأخير، لكننا فزنا بفضل تنفيذ ركلة ثابتة بطريقة رائعة، ولعبنا ضد فريق منظم دفاعياً للغاية».

وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، سجل ريال مدريد هدف المباراة الوحيد، عندما سدد روديجر كرة رأسية من ركلة ركنية رفعها مودريتش، بعيداً عن متناول الحارس الصربي الذي وقف لها متفرجاً تستقر في سقف الشباك.

وقال روديجر «سجلت هدفاً الموسم الماضي ضد مايوركا، وهذا العام أيضاً، أنا سعيد لأنه كان هدفاً مهماً منحنا ثلاث نقاط ثمينة».

وكان مدريد احتاج إلى هدف في الوقت بدل الضائع سجله لوكاس فاسكيز ليهزم ألافيس بهدف وحيد في مباراته الأخيرة نهاية عام 2023.

واحتفظ ريال مدريد بسجله خالياً من الهزائم في آخر 18 مباراة له في مختلف المسابقات.

وفي المباراة الثانية على ملعب مونتيليفي، خطف جيرونا الذي تقدم 3-1 في النتيجة، فوزاً مثيرا على أتلتيكو مدريد 4-3 في الرمق الأخير.

تقدم جيرونا مبكراً بواسطة فاليري فرنانديز، بعد مرور دقيقتين بتسديدة من خارج المنطقة،

لكن الفارو موراتا رد بهدف التعادل، مستغلاً تمريرة من الفرنسي أنطوان جريزمان «14».

رد أصحاب الأرض بهدفين سريعين للبرازيلي سافينيو «26»، والهولندي المخضرم داني بليند «39»، وقلص موراتا الفارق مجدداً قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، وظن موراتا أنه أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من هذا الشوط، لكن هدفه ألغي، ثم نجح موراتا في إدراك التعادل فعلاً في الدقيقة 54، وبقي التعادل «سيد الموقف»، حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما سجل إيفان مارتن هدف الفوز لجيرونا بتسديدة سكنت سقف شباك أتلتيكو مدريد.