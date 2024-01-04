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الرياضة

أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»

أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»
4 يناير 2024 08:07

روما (أ ف ب) 

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تخطى أتالانتا ضيفه ساسوولو بسهولة، بالفوز عليه 3-1، ليضرب موعداً مع ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، وكان ميلان حقق فوزاً صريحاً على كالياري 4-1.
فرض مهاجم أتالانتا البلجيكي الدولي شارل دي كيتيلير المعار إليه من ميلان نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين، وبتمرير الكرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثالث.
سجل دي كيتيلير الهدفين الأولين في الدقيقتين 24 و63، قبل أن يمرر الكرة التي جاء منها الهدف الثالث للروسي أليكسيي ميرانتشوك «71».
ورد ساسوولو بهدف شرفي سجله دانيال بولوكا، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ويحل أتالانتا ضيفا على ميلان في ربع النهائي على ملعب سان سيرو في العاشر من الشهر الحالي.
وقلب روما تخلفه على ملعبه أمام كريمونيزي من الدرجة الثانية بهدف إلى فوز 2-1،
فاجأ كريمونيزي أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل عبر فرانك تسادجوت «37»،
وأدرك البلجيكي روميلو لوكاكو التعادل «77»، قبل ان يمنحه الأرجنتيني باولو ديبالا هدف الفوز من ركلة جزاء «85»، يذكر أن كلا الهدافين دخلا مطلع الشوط الثاني،
ويلتقي روما في ربع النهائي مع جاره لاتسيو في «ديربي« العاصمة الإيطالية، علماً بأنهما يتقاسمان الملعب الأولمبي.
وثأر روما بالتالي لخروجه على يد كريمونيزي بالذات في الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس الموسم الماضي.
يذكر أن الإنتر حامل اللقب الموسم الماضي، خرج على يد بولونيا بالخسارة أمامه 1-2، بعد التمديد نهاية الشهر الماضي، حذا حذوه نابولي بخسارته الثقيلة أمام فروزينوني «المتواضع» صفر-4.

 

كأس إيطاليا
أتلانتا
ميلان
روما
إنتر ميلان
لوكاكو
باولو ديبالا
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