سان جيرمان يحصد «اللقب 12» في «كأس الأبطال»

باريس (أ ف ب)



أحرز باريس سان جيرمان باكورة ألقابه بقيادة مدريه الجديد الإسباني لويس إنريكي، بفوزه على تولوز 2-صفر، في مباراة كأس الأبطال على ملعب بارك دي برينس، وسجل المهاجم الكوري الجنوبي لي كانج-اين «3» وكيليان مبابي «44» الهدفين، وتجمع كأس الأبطال تقليدياً بين بطل الدوري وبطل الكأس، وحقق «الباريسي»» اللقب للمرة 12 في تاريخه.

عاد إلى صفوف سان جيرمان جناحه الدولي عثمان ديمبلي، بعد غيابه عن الملاعب منذ الشهر الماضي لإصابة في العضلات الخلفية لفخذه، في حين لعب كيليان مبابي في مركز قلب الهجوم وشغل مركز الجناح الأيسر برادلي باركولا.

يذكر أن مبابي بات اعتباراً من مطلع العام الحالي حراً في التعاقد مع أي نادٍ، لأن عقده مع النادي الباريسي ينتهي في 30 يونيو المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتمديده حتى الآن.

وافتتح سان جيرمان التسجيل مبكراً عبر لي كانج-اين، بعد لعبة مشتركة بين البرتغالي فيتينيا وديمبلي الذي مرر كرة عرضية تابعها الكوري الجنوبي داخل الشباك بيسراه من مسافة قريبة «3»، قبل أن يضيف مبابي الثاني، عندما تلقى كرة داخل المنطقة، فتخطى مدافعاً وسجل داخل الشباك «44».

والهدف هو الثاني والعشرون لمبابي في 23 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، كما أنه الهدف رقم 111 له على ملعب بارك دي برينس، ليصبح الهداف التاريخي لفريقه في هذا الملعب بالذات، بعد أن كان متساوياً مع الأوروجوياني كافاني.

وفي مطلع الشوط الثاني، سدد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي الذي كان يخوض مباراته الأخيرة مع فريقه، قبل الالتحاق بمنتخب بلاده المشارك في كأس الأمم الأفريقية، القائم الأيمن لمرمى تولوز من ركلة حرة مباشرة من 30 متراً «56»، وتعددت الفرص من الجانبين، من دون أن يتمكن أي منهما من تغيير النتيجة.

وشارك في ربع الساعة الأخير مدافع سان جرمان الجديد لوكاس بيرالدو المنتقل إليه الأسبوع الماضي.