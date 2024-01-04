جيرونا يكمل «شتاء الأحلام» بـ «التاريخية 48»



مراد المصري (أبوظبي)



أكمل جيرونا مشواره التاريخي، في النصف الأول، من موسم الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أنهى الجولات الـ 19 برصيد 48 نقطة، في حدث تاريخي للفريق الذي يستلهم نجاحاته ضمن مجموعة السيتي الكروية، وبغض النظر عن ضمان ريال مدريد لقب «بطل الشتاء» الشرفي بفارق الأهداف، أصبح جيرونا رابع فريق فقط في تاريخ «الليجا» ينهي الدور الأول بهذا العدد من النقاط.

ويعتبر برشلونة أكثر من حصد 48 نقطة أو أكثر، بعد نهاية الدور الأول في 7 مناسبات، تُوج من خلالها 6 مرات باللقب، وحل وصيفاً مرة واحدة، يليه «الريال» الذي حقق ذلك ثلاث مرات، وأنهى الموسم لاحقاً بطلاً مرة، وذلك في الموسم الماضي، وجاء وصيفاً مرتين، وأتلتيكو مدريد في مناسبتين، حصد فيهما اللقب.

وانضم جيرونا إلى القائمة الحصرية في تاريخ الكرة الإسبانية، بعد فوزه المثير على أتلتيكو مدريد 4-3، في ليلة تبقى في ذاكرة المشجعين في استاد مونتيليفي، حيث بدأت الأحلام تكبر تدريجياً منذ تولى مجموعة السيتي الكروية مهمة الإشراف على بناء هذا المشروع الذي يتخطى حالياً سقف التوقعات على صعيد الكرة الأوروبية والعالمية.

ولا يكتفي جيرونا بحصد النقاط والانتصارات، ويتساوى مع ريال مدريد، باعتبارهما أكثر من انتزع الفوز في 15 مباراة، لكنه تخطى «الملكي» بوصفه صاحب أكبر عدد من الأهداف «46 هدفاً» مقابل 40 هدفاً لفريق العاصمة «المدجج بالنجوم»، رغم فارق الإنفاق في سقف الرواتب المتاح هذا الموسم، بواقع 727 مليون يورو لريال مدريد، و52 مليوناً فقط لجيرونا، بفارق 675 مليوناً، أي أن «الميرنجي» ينفق نحو 14.8 مليون يورو مقابل كل نقطة يحصدها لاعبوه، فيما لم يتراوح إنفاق جيرونا نحو 1.08 مليون يورو فقط لكل نقطة إلى الآن.

على صعيد آخر، أصبح ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد، الذي سجل «هاتريك» في اللقاء، ثالث لاعب فقط في تاريخ الفريق في «الليجا» يسجل ثلاثة أهداف، ولكن فريقه يخسر في المباراة، بعد أيالا أمام راسينج عام 1976 وكريستيان فييري ضد سلمنقة عام 1998.