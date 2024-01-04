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الرياضة

منتخب اليد يواجه كوسوفو في «الودية الثانية»

منتخب اليد يواجه كوسوفو في «الودية الثانية»
4 يناير 2024 10:30

 
رضا سليم (دبي) 

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يخوض منتخب اليد «الودية الثانية»، يوم الجمعة، أمام كوسوفو في معسكر مقدونيا، ضمن الاستعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21، من 11 إلى 25 يناير الجاري بالبحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، حيث يلعب المنتخب مباراتين في يومين متتاليين مع المنافس نفسه، حيث يلتقيان مجدداً السبت، ليختتم بعدها معسكره، وكانت الأولى أمام اليونان، وخسرها المنتخب 20-33.
وأكد فيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات، رئيس البعثة أن آخر مباراتين في المعسكر، بمثابة البروفة الأخيرة، قبل الدخول في أجواء البطولة الآسيوية، خاصة أن المنتخب سيعود إلى البلاد الأحد، ويتجه إلى البحرين الثلاثاء، حيث ستكون أول مباراة بالمجموعة الرابعة أمام هونج كونج 11 يناير، وفور العودة يقوم الجهاز الفني بتحديد 18 لاعباً للسفر إلى البحرين، وهو العدد المسموح تسجيله في البطولة، طبقاً للوائح الاتحاد الآسيوي.
من ناحية أخرى، ينظم الاتحاد البحريني لكرة اليد دورة تدريبية للمدربين على هامش البطولة من 16 إلى 21 يناير، والتسجيل فيها مجاناً، ويحصل المشارك على شهادة تدريبية معتمدة من الاتحاد الآسيوي.
وتتضمن الدورة العديد من المحاور التي تتطرق إلى الإعداد البدني والاستشفاء، وكيفية اختيار المواهب، بإدارة المدرب الدنماركي رودقارد، كما تتناول محور التحليل الفني، ويقدمها المدرب رضا الموسوي، ومحور قيادة الفريق داخل الملعب وخارجه، والعلاقة بين الجهاز الفني والإداري، يقدمها المدرب علي العنزور، وأيضاً طرق اللعب في الدفاع المتقدم وخطط الهجوم، في حال النقص «6 ضد 5»، يقدمها المدرب عادل السباع، فيما يتناول الدكتور نبيل طه محوري التدريب الذهني واكتساب وتدريب المهارات الأساسية للاعبين الصغار.

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