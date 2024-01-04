«غنتوت» ينظم مهرجان الهلال الأحمر للبولو

غنتوت (الاتحاد)



ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو يوم السبت، مهرجان براعم الهلال الأحمر الخيري السنوي المجتمعي، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، والعديد من الشركات والمؤسسات الوطنية، ويخصص ريع المهرجان إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن برامج النادي الخيرية المجتمعية التي تقام بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المجتمعية.

وتجمع المباراة الاستعراضية للبولو بين الهلال الأحمر، وغنتوت لتجهيزات الفروسية، ويشهد المهرجان العديد من الفعاليات، ويشارك فيها أكثر من 200 من البراعم الواعدة، بجانب عائلاتهم في احتفالية عائلية.

وأنهى النادي ترتيبات الحدث السنوي، ضمن مبادرات النادي المجتمعية، بجانب الفعاليات، خاصة منطقة ألعاب الأطفال، والخيول الصغيرة «البوني»، وفي ختام المهرجان يتم تكريم المشاركين والجهات المساهمة.