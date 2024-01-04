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الرياضة

«مخالفة العقود» تجرد بارانكيا من «الألعاب الأميركية»

«مخالفة العقود» تجرد بارانكيا من «الألعاب الأميركية»
4 يناير 2024 11:08

واشنطن (رويترز)

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قال اتحاد الألعاب الأميركية، إنه جرد مدينة بارانكيا الكولمبية، من حقوق استضافة دورة الألعاب الأميركية لعام 2027، بعد فشل المدينة في تنفيذ ما نصت عليه العقود الخاصة باستضافة الدورة.
وقال الاتحاد في بيان إن لجنته التنفيذية وافقت بالإجماع على تجريد بارانكيا من حقوق الاستضافة، بعد أن ارتكبت المدينة «عدة مخالفات للعقود»، ولم يكشف الاتحاد عن هذه المخالفات تحديداً.
وواجهت المدينة الكولومبية خطر الحرمان من الاستضافة، عندما طلبت السلطات في بوجوتا في أكتوبر الماضي تمديد المهلة، حتى يتسنى لها تنفيذ شروط التعاقد.
وحدد اتحاد الألعاب مهلتين جديدتين هما 30 ديسمبر 2023 و30 يناير 2024.
وبعد انتهاء المهلة الأولى، من دون رد من جانب الدولة المضيفة، قال الاتحاد إنه مضطر لحرمان بارانكيا من حقوق الاستضافة، ولم يتحدث الاتحاد عن وجود مدينة بديلة جاهزة للتقدم لاستضافة الحدث.

دورة الألعاب الأميركية
أميركا
كولومبيا
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