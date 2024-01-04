أبوظبي تستضيف «النجوم العربية الصاعدة» 13 يناير



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «النجوم العربية الصاعدة» للملاكمة، عن جاهزيتها لإقامة النسخة الجديدة من البطولة، والمقرر لها 13 يناير الجاري، على مضمار ياس لينكس أبوظبي، بمشاركة أفضل المواهب العربية في الملاكمة، من خلال سلسلة النزالات القتالية الأولى من نوعها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تقام برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع شركة «إيه إيه إم صِدّيقي سبورتس».

ونالت النسخة الجديدة من سلسلة «النجوم العربية الصاعدة» موافقة لجنة الملاكمة المحترفة في الشرق الأوسط، لنقل منافساتها على الهواء مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية، ومنصة تليفزيون «دازون» العالمية، لبث الأحداث الرياضية وقناة «إي إس بي إن نوك أوت».

وتشهد النسخة مشاركة الملاكم المغربي الصاعد موسى غُلام «28 عاماً» بطل العالم في وزن الريشة، والحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة فوق القارات، ويعد من أبرز النجوم الذين يشاركون في نسخة 2024، ويواجه غُلام نظيره الجنوب أفريقي لونجا سايتميلا، المعروف باسم «بيبي»، في الجولة العاشرة من النزال الرئيسي.

يذكر أن غُلام شارك في 20 من أصل 21 نزالاً خاضها حتى الآن منذ بدء مسيرته ملاكماً محترفاً، منها 12 نزالاً حسمها بالضربة القاضية، كما سبق له الفوز ببطولة العالم للناشئين في تصنيف المجلس العالمي للملاكمة عام 2018.

وكان من المقرر له أن يكون الملاكم المغربي نجم النسخة الأولى لـ «النجوم العربية الصاعدة»، والتي استضافتها أبوظبي في سبتمبر الماضي، وكان مصنفاً آنذاك في المركز 14 من المجلس العالمي للملاكمة، إلا أنه تعرض لإصابة أثناء التدريب، ما أجبره على الانسحاب، ويشارك غُلام في هذه النسخة، لتكون الأولى له في الشرق الأوسط.

ولدى غُلام شغف كبير لتكون المشاركة بمثابة ترسيخ مكانته نجماً يمثل مستقبل الملاكمة العربية.

ومن أبرز المواجهات التي تشهدها الجولة العاشرة من النزال الرئيسي أيضاً المواجهة بين ملاكمنا فهد البلوشي، الفائز في 12 من أصل 13 نزالاً خاضها حتى الآن، منها نزالان حسمهما بالضربة القاضية، والأرجنتيني المخضرم، ميلنر ماركانو، الفائز في 24 من أصل 36 نزالاً، منها 20 حسمها بالضربة القاضية، ويعد البلوشي فخر الإمارات في الملاكمة، لأنه فاز في آخر 11 نزالاً خاضها على التوالي.

من جهته، قال أحمد عبد المجيد صديقي، مؤسس شركة «إيه إيه إم صِدّيقي سبورتس»: عام 2024 شديد الأهمية لسلسة النزالات «النجوم العربية الصاعدة»، كونه يشهد تنظيم نسختها الثانية، وسعداء باستضافة المغربي العالمي موسى غُلام في هذه النسخة، وأيضاً مشاركة مواهب استثنائية أخرى في منافسات النسخة المقبلة، ومن أبرزها الملاكم الإماراتي الواعد، فهد البلوشي، والبطل الأردني بدر سمرين، والعراقي صاحب الموهبة غير العادية، أمير كاظم غانم.

وأضاف: «آمل أن يأتي الجمهور المغربي لمؤازرة غُلام، وكذلك الإماراتيون لدعم البلوشي، والجماهير العربية الأخرى لتشجيع أبطالهم المشاركين في منافسات النسخة الثانية من السلسلة، والتي لم يكن تنظيمها ممكناً لولا رعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركائنا في البث شبكة تليفزيون «دازون» وقناة «إي إس بي إن نوك أوت».