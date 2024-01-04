رونالدو يحصد جائزة مارادونا في «دبي جلوب سوكر»

دبي (الاتحاد)



أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة مارادونا لأفضل هداف لعام 2023، في جوائز دبي جلوب سوكر المرموقة التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، والمقدمة هذا العام من «نخيل»، ويستضيف فندق ومنتجع أتلانتس بجزيرة النخلة جميرا حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة عشرة 19 يناير الجاري.

وفاز «الدون» بالجائزة، بعد تفوقه على كيليان مبابي وهاري كين وإيرلينج هالاند، ليضاف الإنجاز إلى قائمة نجاحاته الفردية المتميزة، وسجل رونالدو 54 هدفاً في 59 مباراة، وتمكن من تحقيق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد منذ 2017، عندما كان لاعباً لريال مدريد، وسجل حينها 53 هدفاً، الأمر الذي أسهم بتعزيز مكانة النجم البرتغالي بوصفه أفضل هدافي العام، متقدماً على مبابي لاعب باريس سان جيرمان «52 هدفاً في 53 مباراة»، وهاري كين لاعب بايرن ميونيخ «52 هدفا في 57 مباراة»، بينما أنهى إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي العام برصيد 50 هدفاً في 60 مباراة.

وتوّجت الجائزة مسيرة رونالدو المتميزة خلال العام الماضي، لا سيما أنه يبلغ الآن 38 عاماً، ونجح في تسجيل 34 هدفاً لفريق النصر السعودي الذي ينافس على لقب دوري المحترفين في المملكة، الأمر الذي لم يمنعه من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، وجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل لاعب لدى الجماهير، ويذكر أن رونالدو هو هداف اللعبة التاريخي برصيد أكثر من 873 هدفاً.

وشهدت الجولة الثانية والأخيرة من التصويت عبر الفئات الـ 11 الرئيسية لجوائز دبي جلوب سوكر والفئات الرقمية الستة، بالإضافة إلى جوائز الدوري الإيطالي الافتتاحية «بما في ذلك الدوري الإيطالي»، تسجيل أكثر من 50 مليون صوتاً من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث تجاوز إجمالي عدد المشتركين في التصويت منذ بدايته 70 مليوناً، أي ما يعادل ضعف عدد الأصوات مقارنة بعام 2022.

وشاركت لجنة التحكيم الرسمية لجوائز جلوب سوكر، المكونة من أكثر من 30 شخصية بارزة في كرة القدم، بمن فيهم فرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو، ومارشيلو ليبي، في عملية الاختيار النهائية التي انتهت 28 ديسمبر 2023.

ونجح تطبيق جلوب سوكر الجديد في تسجيل عدد عمليات تحميل غير مسبوق، حيث قام 1.5 مليون شخص بالتصويت من خلال هذا التطبيق المخصص.