الجمعة 5 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة يفكر في عدم تجديد عقد آلان

الوحدة يفكر في عدم تجديد عقد آلان
4 يناير 2024 15:00

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
زينجا: «الصقور» يستحق موقعاً أفضل في «أدنوك للمحترفين»
خاوي مرشح للرحيل عن خورفكان


تتجه النية داخل نادي الوحدة، إلى عدم تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي آلان، والذي ينتهي في ختام الموسم الجاري، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع «العنابي»، لاسيما أن الفترة المقبلة تشهد تغيير العديد من الوجوه، وتجديد الدماء.
ومن المنتظر أن تعلن إدارة «العنابي» عن التعاقد مع المدرب الصربي جوران، ليتولى المهمة في الفترة المقبلة، خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ويقود الفريق حالياً الهولندي أرنو بصفة مؤقتة، مثلما حدث في الموسم الماضي، بعد رحيل الإسباني خمينيز.
ويعود الوحدة إلى التدريبات مساء السبت، ليبدأ الاستعدادات مجدداً، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 10 أيام، عقب مباراة خورفكان في «دوري أدنوك للمحترفين».
ومن المنتظر أن تتواصل التدريبات، حتى انطلاقة الدورة الودية الدولية 20 يناير الجاري، وينظمها النادي بمشاركة الزمالك المصري، والاتفاق السعودي، وأم صلال القطري.
على جانب آخر، اقترب النادي من إعلان التعاقد مع جوران مدرب النصر وعجمان السابق لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم التعاقد رسمياً خلال الفترة المقبلة، على أن يتولى المدرب قيادة «أصحاب السعادة»، خلال الدورة الدولية التي تنطلق بلقاء الاتفاق وأم صلال في الساعة السادسة والربع مساء 20 يناير، والوحدة والزمالك المصري، في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم نفسه، على أن يلتقي الفائزان على لقب بطل الدورة، الخاسران على المركز الثالث، ويقام النهائي 24 يناير باستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
جوران
بيتسو موسيماني
الزمالك
الاتفاق السعودي
أم صلال
آخر الأخبار
مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات
الأخبار العالمية
مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات
اليوم 14:02
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
الرياضة
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
اليوم 14:00
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
الرياضة
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
اليوم 13:30
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
الرياضة
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
اليوم 13:00
كوريا الجنوبية تجري مناورة عسكرية على جزيرة حدودية
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تجري مناورة عسكرية على جزيرة حدودية
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©