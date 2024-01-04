الوحدة يفكر في عدم تجديد عقد آلان



مصطفى الديب (أبوظبي)



تتجه النية داخل نادي الوحدة، إلى عدم تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي آلان، والذي ينتهي في ختام الموسم الجاري، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع «العنابي»، لاسيما أن الفترة المقبلة تشهد تغيير العديد من الوجوه، وتجديد الدماء.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة «العنابي» عن التعاقد مع المدرب الصربي جوران، ليتولى المهمة في الفترة المقبلة، خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ويقود الفريق حالياً الهولندي أرنو بصفة مؤقتة، مثلما حدث في الموسم الماضي، بعد رحيل الإسباني خمينيز.

ويعود الوحدة إلى التدريبات مساء السبت، ليبدأ الاستعدادات مجدداً، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 10 أيام، عقب مباراة خورفكان في «دوري أدنوك للمحترفين».

ومن المنتظر أن تتواصل التدريبات، حتى انطلاقة الدورة الودية الدولية 20 يناير الجاري، وينظمها النادي بمشاركة الزمالك المصري، والاتفاق السعودي، وأم صلال القطري.

على جانب آخر، اقترب النادي من إعلان التعاقد مع جوران مدرب النصر وعجمان السابق لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم التعاقد رسمياً خلال الفترة المقبلة، على أن يتولى المدرب قيادة «أصحاب السعادة»، خلال الدورة الدولية التي تنطلق بلقاء الاتفاق وأم صلال في الساعة السادسة والربع مساء 20 يناير، والوحدة والزمالك المصري، في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم نفسه، على أن يلتقي الفائزان على لقب بطل الدورة، الخاسران على المركز الثالث، ويقام النهائي 24 يناير باستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.