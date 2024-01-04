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الرياضة

بطولة الإمارات للكيك بوكسينج تنطلق 19 يناير

بطولة الإمارات للكيك بوكسينج تنطلق 19 يناير
4 يناير 2024 14:34

أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج بطولة الإمارات للكيك بوكسينج، 19 إلى21 يناير الجاري في فيستفال دبي أرينا، ضمن أجندة فعالياته للعام الجديد ومسابقاته الهادفة إلى دعم وتطوير قاعدة اللعبة، وتسخير جميع الإمكانيات لها، لتعزيز حضورها في المحافل القارية والدولية كافة.
وتشهد البطولة مشاركة جميع أندية الدولة واللاعبين الناشئين والشباب من عمر 10 سنوات، وحتى 19 عاماً، وذلك في نوعين من المنافسات «بوينت فايت وكي 1»، حيث تضم البوينت فايت 6 فئات عمرية، فيما تضم «كي 1» 4 فئات عمرية.
ويتضمن برنامج البطولة البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين يوم 18 يناير في فندق هوليدي آن فيستفال دبي من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، ثم انطلاقة البطولة بالأدوار التأهيلية 19 يناير في الساعة الثالثة بعد ظهر إلى 9 مساءً، وفي اليوم الذي يليه تنطلق منافسات نصف النهائي في الساعة 12 ظهراً وحتى 9 مساءً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي 21 يناير، بنزلات الدور النهائي بتمام الساعة 12 ظهراً وتختتم المنافسات عند الساعة 9 مساءً.
وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج: يسرنا الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات للكيك بوكسينج، في انطلاقة أجندة الاتحاد للعام الجديد الذي يحفل بالبطولات المتنوعة، الرامية لتحقيق تطلعات وطموحات رياضيينا، كما تمثل فرصة تنظيم البطولة محطة مهمة لتطوير قاعدة اللعبة ودعم أندية الدولة واللاعبين الناشئين والشباب بالتجارب وخبرات التنافس في البطولات الرسمية.
وأضاف: يولي اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج أهمية كبيرة لتقديم البرامج والمسابقات التي تسهم بتحقيق طموحات اللاعبين والأندية والارتقاء بالمستوى الفني لمراتب متقدمة، كما نؤكد حرص اتحاد اللعبة على مواصلة خططه الطامحة لتطوير مسيرة «كيك بوكسينج الإمارات»، ورفد مسيرتها بالكثير من التجارب والفرص المهمة التي تمهد لنجاحات جديدة، كما تشكل البطولة محطة واعدة للاعبين من داخل الدولة للمشاركة، والتواجد في منافسات الأوزان والفئات المعتمدة، وتأكيد المكانة المتقدمة والقوية لقاعدة رياضة الكيك بوكسينج في الإمارات، بما يدعم المشاركين ويسهم برفع مستوى خبراتهم من خلال فرص التطوير وصقل المهارات وتجارب الاحتكاك التي توفرها البطولة.

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دبي أرينا
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
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