عمار النعيمي: نمضي على خطى الآباء والأجداد في الحفاظ على التراث



عجمان (وام)



برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق يوم الجمعة منافسات بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2024 بنسختها الـ 21، بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية، وتستمر ثلاثة أيام.

ويشارك في البطولة، التي تقام على شاطئ الزوراء في عجمان، أكثر من 300 خيل من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازاتها في الإمارات وخارجها، مما يدل على نجاح هذه البطولة خلال السنوات الماضية في جذب رواد هذه الرياضة وتعزيز مكانتها وتحقيق أهدافها في إبراز أجمل سلالات الخيول والتعريف بأجود أنواعها.

وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عن عميق امتنانه وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على رعايتهم الكريمة ودعمهم الكبير وتشجيعهم المبارك لرياضة الفروسية عموماً وبطولات جمال الخيل بوجه خاص.

وقال سموه: أصبحت دولة الإمارات بفضل الله تعالى ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة مركز اهتمام عالمي لرياضة الفروسية ومركزاً حاضناً لمسابقات جمال الخيول، وأشاد سموه برعاية صاحب السمو حاكم عجمان لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي، مما كان له أثرٌ بارز في ترسيخ مكانة الإمارة في مجال رياضة الخيل والفروسية وتبوؤ البطولة مركزاً سامياً بين مسابقات جمال الخيول العربية محلياً وإقليمياً، حيث تحظى بمشاركة مميزة ورفيعة.

وأضاف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «تأتي بطولة عجمان لجمال الخيل العربي في نسختها الجديدة وقد حققت نتائج مميزة في تعزيز رياضة الفروسية وجمال الخيول العربية طوال السنوات العشرين الماضية، وتعتبر هذه الرياضة جزءاً أصيلاً ومهماً من مجتمع إمارة عجمان، حيث أضحت الإمارة منبراً قاطباً وجاذباً لملاك الخيول ومحبي رياضة الفروسية، وهذا ما نمضي عليه في مسيرة الآباء والأجداد من حب الخيول العربية والحفاظ على التراث العربي الأصيل».

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالمشاركين في البطولة، مثمناً جهود أندية الفروسية في الإمارات واللجنة المنظمة ووسائل الإعلام، ولكل من يشارك في إنجاح هذه البطولة، كما أعرب سموه عن أمنياته بالتوفيق للجميع وقضاء وقت ممتع مع بطولة عجمان لجمال الخيل العربي.