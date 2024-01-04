110 مشاركين في «جولف المدراء التنفيذيين»



دبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت النسخة السابعة من «بطولة مجلس دبي الرياضي للمدراء التنفيذيين للجولف» التي تنظمها شركة سبورتس تو بيزنيس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بملاعب نادي ترامب الدولي للجولف في داماك هيلز، ويشارك فيها 110 مديرين تنفيذيين من الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، يتنافسون في أحد أجمل ملاعب الجولف من فئة 18 حفرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بملعب ترامب الدولي للجولف، بحضور فوزية فريدون رئيس قسم الرياضة المجتمعية بالمجلس، وراسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والمدير العام لشركة «سبورت تو بيزنس» منظم البطولة، ودروف فيرما الرئيس التنفيذي لشركة ثريو الراعي الذهبي للبطولة، وأراش جلالي الرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية، ونيل ميتشل الرئيس التنفيذي لشركة جات الاستشارية، وكابيل ديف أسطورة الكريكت الهندي.

وقالت فوزية فريدون: البطولة تواصل تحقيق أهدافها الرياضية في نشر وتطوير رياضة الجولف، وكذلك الأهداف المجتمعية والاقتصادية، وتسهم البطولة في دعم التنوع في الرياضات وإثراء قائمة الفعاليات الرياضية الزاخرة التي تستضيفها دبي على مدار العام، كما تعزز العلاقات بين المدراء التنفيذيين وصنّاع القرار في الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة.

وأضافت: «يسرنا أن نواصل التعاون مع شركة «سبورت تو بيزنيس» لتنظيم البطولة التي تجمع بين الرياضة والسياحة الرياضية، ونعمل معاً من أجل تنظيم 70 بطولة جولف مختلفة طوال العام، بما يحقق العديد من الأهداف، وفي مقدمتها نشر ممارسة الرياضة، وتقديم بطولات وأحداث مميزة، وأيضاً الاستفادة من ملاعب الجولف الرائعة الموجودة، حيث نملك أفضل ملاعب في العالم».

ومن جانبه، قال راسل يومانز: نجدد تعاوننا مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم نسخة جديدة من البطولة، وتؤكد البطولة التزامها المستمر في تعزيز شبكة الأعمال، وكونها أداة سياحية رئيسية بالدولة والمنطقة، ونتطلع إلى مجموعة من الأنشطة الإبداعية من الرعاة لدينا لتحسين تجربة لعب الجولف.

وقال دروف فيرما: شركة «ثريو» تواصل دعم الجولف والرياضة في المنطقة، واستمتعنا سابقاً بارتباطنا بكأس العالم للكريكت، ثم تحولنا إلى الجولف، من خلال شراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع سبورت تو بيزنس، حيث نعمل على تنظيم نسخة من بطولة المدراء التنفيذيين لأساتذة الجولف في حيدر آباد في مارس 2024، ويتأهل الفائزون في نسخة دبي تلقائياً إلى نسخة حيدر آباد، ويسعدنا أن يحضر الأسطورة العالمية كابيل ديف لإضافة قيمة إلى هذا الحدث، وندعو الفائزين إلى حضور نهائي السباق إلى بوكيت الوطني.

وقال أراش جلالي:«البطولة واحدة من 70 حدثاً نتشارك فيها مع سبورت تو بيزنس في عام 2024، حيث نرى قيمة تكوين شبكة علاقات قوية مع المدراء التنفيذيين، من خلال لعبة الجولف».