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الرياضة

حلبة مرسى ياس تستهل العام الجديد بـ 5 سباقات

حلبة مرسى ياس تستهل العام الجديد بـ 5 سباقات
4 يناير 2024 16:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف حلبة مرسى ياس اعتباراً من الجمعة 5 مسابقات مع انطلاق عام 2024، تشمل منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدريفت، تليها كأس الخليج للراديكال، وكأس كليو الشرق الأوسط، وتايم أتاك الإمارات، وبروكار الخليج المرموقة.
ويمكن للمشجعين الاستمتاع بأجواء التشويق التي تتميز بها بطولة الإمارات للدريفت، التي تضمن مستوى أعلى من الإثارة خلال الحدث المرتقب الذي يستمر على مدار يومين في الحلبة الشهيرة، ومع اختتام الجولة الأولى التي افتتحت موسم بطولة الإمارات للدريفت في ليوا، يتطلع سائق فريق ريد بُل هيثم الحديدي إلى فوزه الثاني في جزيرة ياس يوم غد.
ويضمن الحدث الذي يتيح الدخول المجاني أجواء مليئة بالمرح خلال عطلة الأسبوع للعائلات القادمة إلى حلبة مرسى ياس مع الموسيقى الحية والألعاب والأنشطة لجميع الأعمار، والمأكولات الشهية في محطات شاحنات الطعام ضمن منطقة المشجعين في ياس.
ويتنافس نخبة السائقين على كأس الخليج للراديكال في جولته الثالثة، حيث يعتلي أليكس بوخانتسوف ترتيب الصدارة، ويسعى للدفاع عن لقبه في السيارة التي تحمل رقم 1 مع فريق TT Racing، كما يشهد يوم الأحد عودة سلسلة السباقات التاريخية، بطولة بروكار الخليج، إلى جانب سلسلة السباقات الديناميكية «تايم أتاك الإمارات»، بالإضافة إلى بطولة كأس كليو الشرق الأوسط خلال عطلة الأسبوع الأولى من عام 2024.

الإمارات
أبوظبي
حلبة مرسي ياس
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