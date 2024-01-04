«العالم الحقيقي» يدافع عن لقب «سباق زعبيل»



عصام السيد (دبي)



يجتذب مضمار ميدان لسباق الخيل، نخبة الخيول من 5 دول، الجمعة، مع بداية عام 2024، في ليلة شديدة التنافسية، من الأمسية الخامسة لكرنفال دبي للسباقات، وتفوق قيمة الجوائز 3 ملايين درهم، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، حيث يستضيف المضمار أشواط السباق التسعة.

وتتصدر خيول جودلفين ممثلة في «ريل ويرلد» أو «العالم الحقيقي»، الفائز بالسباق في عام 2022، ترشيحات سباق زعبيل مايل للفئة الثانية، واجتذبت الجوائز البالغة 850 ألف درهم 13 مشاركاً، بما في ذلك «سان دوناتو» الفائز في أبوظبي، و«مربان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وفي رصيده 3 انتصارات في بريطانيا.

وقال المدرب سعيد بن سرور: فاز «ريل ويرلد» بهذه المسابقة منذ عامين، وأجرى سباقين رائعين لمسافة ميل في أوروبا خلال الموسم نفسه، وركض في مسافات أعلى منذ ذلك الحين، ولكن يجب أن نقدر الانخفاض في المسافة، ويبدو أنه تحسن في مشاركته في الراشدية.

وتنطلق النسخة الحادية عشرة من سباق دباوي ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر، في الشوط السادس بمشاركة 13 خيلاً، أبرزها «ساوند موني» الفائز في نسخة العام الماضي من سباق مهب الشمال، ومعه رفيقه في الإسطبل «كلر أب» نجم القرهود سبرينت، و

«توز» المتألق في الشندغة سبرينت ودبي كريك مايل، و«مهيب» بشعار مضمار جبل علي.

ويجتذب سباق تحضيري 2000 جينيز الإمارات «شروط» 7 خيول، أبرزها «ما يطال» في مسافة الـ 1400 متر، ويدخل للسباق بعد فوزه في مضمار جبل علي بفارق 13.75 طول، وينافسه «ميندلسون باي» الفائز على ذات المضمار والمسافة، وهناك الأوروجوياني «كوارتيه»، وبطل جبل علي «رصاص».

ويدفع جودلفين بثلاثي في سباق جميرا جينيز التحضيري في الشوط الخامس «شروط» على مسافة 1400 متر – عشبي، وهم «ليجند أوف تايم» الفائز في بريطانيا، و«موفي ميكر» مع رفيقه في الإسطبل «سولجرز سيكرت»، وهناك ممثل البحرين «أذان»، إلى جانب «ماجيستك ون».

ويحتضن الشوط الأول سباق زعبيل تيرف العشبي على مسافة 2000 متر – هانديكاب، بمشاركة «باشون أند جلوري»، إلى جانب «شفاف»، وتأتي الخطورة من «جو سولجر جو»، و«كينج أوف تايم».

وتتنافس 10 خيول مبتدئة في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر – رملي، من بينها «الحجاج» و«ميزوتينتو»، و«العربد»، ثم تتنافس الخيول على ذات المسافة على الأرضية العشبية في الشوط الثالث، أبرزها «سيتي ووك»، و«جدول».

ويتصدر «نيفرشو ويكنس» ترشيحات الشوط الرابع «هانديكاب» لمسافة 2000 متر – رملي، إلى جانب «جولدن أرتش» الفائز في مضمار جبل علي، وهناك «ديزرت سنيك».

وتختتم الأمسية بسباق هانديكاب لمسافة الميل العشبي، ويبرز كل من «أجود»، و«برومبتينج»، إلى جانب «فيرست فيو» بشعار جودلفين.