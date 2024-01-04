بارك: آسيا تعرف قوة «الزعيم» في «الأبطال»



دبي (الاتحاد)



أبدى الكوري الجنوبي بارك يونج وو، سعادته بالانتماء إلى نادي العين الصرح العملاق في كرة القدم المحلية والقارية، وإعجابه بمنشآت النادي، واحترافية إدارته، وروح الأسرة الواحدة التي تحدد آلية تعامل الجميع داخل منظومة الفريق.

وجدد بارك تأكيد جاهزيته للانسجام مع اللاعبين والجهاز الفني، وكل من ينتمي إلى النادي، وإظهار الروح القتالية من أجل شعار «الزعيم»، في جميع البطولات، محلياً وقارياً، مؤكداً أن كل لاعبي العين دائماً على العهد والوعد، ويتطلعون إلى إسعاد أفضل وأكبر قاعدة جماهيرية.

وقال: أتيت من نادٍ كبير حصلت معه على بطولات، وفي العام الذي انتقلت فيه إلى العين حققنا اللقب، وطموحاتي مع «الزعيم» الاستمرارية في بلوغ منصات التتويج، ولدينا مدرب قدير، وكان لاعباً أسطورياً، يجيد كيفية التعامل مع اللاعبين، وأتمنى أن نوفق معه في بلوغ أهداف النادي، وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية.

وتطرق بارك إلى قرعة دوري أبطال آسيا، وقال: بعد تجاوزنا لمرحلة المجموعات عن جدارة، ندرك جيداً أن المهمة في كل مرحلة تكون أقوى من سابقتها، والفرق ال16 التي تأهلت إلى المرحلة المقبلة قوية، ولذلك فإن مهمتنا لن تكون سهلة، ولكن العين قوي، وتعرفه كل القارة، وأثق بأنه يمكننا بلوغ النتائج الجيدة في البطولة الآسيوية.

وعن الفريق الذي يتمنى مواجهته في حال وصول العين إلى النهائي مع أحد أندية الشرق، قال: رغم أن هذا الحديث سابق لأوانه، إلا أنني أتوقع لقاء منافس «كوري»، لأن الأندية الكورية تركت انطباعاً جيداً في البطولة الآسيوية.

وأضاف: علاقتي ب«المستديرة المستديرة» مثل غيري من أبناء جيلي في كوريا، وارتبطت باستضافة كوريا واليابان لكأس العالم 2002، وعندما كنت في المدرسة، أردت أن أتعلم كرة القدم التي تتناسب مع أحلام طفولتي، حتى التحقت بالجامعة، وتخرجت منها بدرجة البكالوريوس في كلية العلوم الرياضية والأنشطة البدنية، وبحث تخرجي بعنوان «الرياضة للجميع»، ولكن لا أعتقد بأنني واجهت تحديات كبيرة، حتى انضممت إلى «زعيم» الكرة الإماراتية.

وذكر بارك أن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، في اجتماعاته مع اللاعبين يمنحهم الدافع الكبير، ويعزز معنوياتهم لتحقيق طموحاتهم الشخصية، وهو من الشخصيات الرياضية القيادية التي تهتم بتطوير المفاهيم الاحترافية، والأمر لمسته وزملائي عملياً منذ انضمامي إلى النادي، ونعتبر شخصيته ملهمة بالنسبة لنا من أجل بلوغ أهدافنا وإسعاد جماهيرنا.

وقال: خصصت إدارة العين دروساً تعليمية لغير الناطقين بالعربية، وأراها لغة جميلة، ومتحفز جداً لهذا التحدي، وأبذل قصارى جهدي، لأن تكون مقابلتي القادمة باللغة العربية وبطلاقة.