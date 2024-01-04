9 أجانب سفراء «أدنوك للمحترفين» في كأس آسيا وأمم أفريقيا

معتصم عبدالله (دبي)



يستعد 9 لاعبين أجانب بأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال الموسم الحالي، لتقمص شخصية «سفراء دورينا»، في أكبر مشاركتين كرويتين، على الصعيدين الآسيوي والأفريقي، تنطلقان خلال يناير الحالي في قطر وكوت ديفوار على التوالي.

وتستضيف قطر من 12 يناير إلى 10 فبراير، منافسات كأس آسيا 2023، والتي تشهد مشاركة 24 منتخباً، تخوض 51 مباراة في 9 ملاعب استضافت «المونديال» الأول في الشرق الأوسط، مع نهاية عام 2022، وتتأهب لاحتضان الكأس الآسيوية للمرة الثالثة، بعد «نسختي 1988 و2011».

في المقابل، تحتضن كوت ديفوار «النسخة 34» لنهائيات كأس أفريقيا 2023، من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، جرى توزيعها على 6 مجموعات، ومن بينها 5 منتخبات عربية، تشمل مصر والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

وتوزعت تشكيلة سفراء «دوري أدنوك للمحترفين»، ما بين 5 لاعبين في نهائيات كأس آسيا 2023، ممثلين في بارك يونج وو لاعب العين ومنتخب كوريا الجنوبية، وعمر خربين مهاجم الوحدة ولاعب منتخب سوريا، ومهدي قايدي لاعب اتحاد كلباء ومنتخب إيران، وعلي مدن صانع ألعاب عجمان ومنتخب البحرين، إضافة إلى عبدالله عبدلاييف لاعب خورفكان ومنتخب أوزبكستان.

فيما ضمت قوائم منتخبات «القارة السمراء»، الرباعي أبوبكر كمارا لاعب الجزيرة ومنتخب موريتانيا، ويوسف نياكاتي مهاجم بني ياس ومنتخب مالي، وآرون تيشيبولا لاعب حتا ومنتخب الكونغو، وإديلسون بورجيس مدافع البطائح ومنتخب الرأس الأخضر.

وجاء استدعاء بارك يونج ولاعب العين ضمن قائمة «محاربي التايجوك» التي يقودها المدير الفني الألماني يورجن كلينسمان الطامح لإعادة المنتخب الكوري إلى ذاكرة التتويج باللقب القاري، بعد «نسختي 1954 و1958».

ويتأهب المتألق مهدي قايدي نجم اتحاد كلباء، للمساهمة في تعزيز الوجود القوي لمنتخب إيران في النهائيات الآسيوية، حيث يعد الوحيد الذي نجح في التتويج باللقب ثلاث مرات على التوالي حتى الآن، ويقود إيران المدير الفني أمير قالينوي العائد إلى منصب المدرب للمرة الأولى، بعد 17 عاماً، منذ آخر ظهور 2006- 2007.

في المقابل، تقع آمال منتخب سوريا، في الوصول إلى الأدوار الإقصائية، للمرة الأولى تاريخ في كأس آسيا، على عاتق عدد من النجوم المتميزين، وعلى رأسهم عمر خربين مهاجم الوحدة، والذي يعد السوري الوحيد الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2017.

واستعان السلوفيني ستريشكو كاتانيتش المدرب السابق لمنتخبي الإمارات والعراق، والمدير الفني الحالي لأوزبكستان، بجهود مدافع خورفكان عبدالله عبدلاييف، بعدما خاض الأخير 8 مباريات مع «النسور» في «دوري أدنوك للمحترفين».

بدوره، واصل خوان بيتزي المدير الفني لمنتخب البحرين، الاعتماد على جهود المتألق علي مدن لاعب عجمان ضمن القائمة الأساسية لـ «الأحمر»، ومن المنتظر أن يظهر مدن في تشكيلة البحرين خلال مباراته الودية أمام أستراليا يوم السبت المقبل.

وبعيداً عن الملاعب الآسيوية، يأمل يوسف نياكاتي مهاجم بني ياس، وأحدث الوجوه الجديدة في منتخب مالي، الظهور بشكل إيجابي، في المشاركة المرتقبة مع «النسور» في كأس أفريقيا، ويلعب مالي الذي يقوده إيريك سيكو شال ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه تونس ونامبيا وجنوب أفريقيا.

في المقابل، لم يمنع الظهور الخجول للمهاجم أبوبكر كامارا لاعب الجزيرة، والذي اكتفى بخوض 20 دقيقة بديلاً في مباراة «فخر أبوظبي» أمام الوحدة 2-1، في ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وجوده ضمن القائمة الأساسية لمنتخب موريتانيا الذي يقوده المدرب أمير عبدو، ويلعب «المرابطون» ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب الجزائر وبوركينا فاسو وأنجولا.

وتضم قائمة المنتخب الأول للكونغو الذي يقيم معسكراً إعدادياً في أبوظبي، يستمر إلى 11 يناير الحالي، استعداداً لكأس أمم أفريقيا، آرون تيشيبولا لاعب حتا الطامح إلى تمثيل بلاده في المشاركة القارية، ضمن المجموعة السادسة، والتي تضم أيضاً المغرب وزامبيا وتنزانيا، فيما ضمت تشكيلة الرأس الأخضر، بقيادة بيدرو بريتو، اللاعب أديلسون بورجيس مدافع البطائح.



الإصابة تبعد «ممثل الهواة»

حرمت الإصابة مارديك مردكيان لاعب الحمرية ومنتخب سوريا، من أن يكون الممثل الوحيد لدوري الدرجة الأولى، في المشاركة القارية بكأس آسيا، واستبعد الجهاز الفني لـ «نسور قاسيون» مردكيان، بعد تعرضه لإصابة عضلية في الجزء الأخير من مباراة فريقه أمام سيتي 2-2 في «الجولة 13» لدوري الهواة.

وعبر مردكيان «31 عاماً»، عن حزنه للغياب عن المحفل القاري، رغم إعلان اسمه ضمن القائمة النهائية، قبل استدعاء «البديل» علاء الدين دالي، بعد إعلان الإصابة، وقال: «للأسف تعرضت للإصابة بتمزق عضلي من الدرجة الأولى حرمتني من حلم المشاركة في كأس آسيا».

وأضاف: «راضٍ بقضاء الله رغم شعوري بالحزن والألم، وأعتذر لجميع زملائي اللاعبين، وأتمنى التوفيق للمنتخب في المشاركة القارية».

جانييف وبالعربي ونور الله أبرز الغيابات

تخطى اختيار مدربي منتخبات كأس آسيا 2023 وكأس أفريقيا 2023، عدداً من النجوم الدوليين في صفوف أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، ويعد الأوزبكي عزيز جانييف لاعب وسط شباب الأهلي، والمُتوج مؤخراً مع «الفرسان» بلقب كأس السوبر على حساب الشارقة 6-2، الأبرز على صعيد المنتخب الأوزبكي، بعدما لعب 14 مباراة، آخرها أمام تركمانستان في تصفيات كأس العلم في نوفمبر 2023.

وشملت قائمة النجوم الغائبين التونسي فراس بالعربي لاعب وسط الشارقة، والإيراني أحمد نور الله لاعب الوحدة.

كأس آسيا

بارك يونج وو «العين»- منتخب كوريا الجنوبية

مهدي قايدي «اتحاد كلباء» - منتخب إيران

عبدالله عبدلاييف «خورفكان»- منتخب أوزبكستان

عمر خربين «الوحدة»- منتخب سوريا

علي مدن «عجمان»- منتخب البحرين

أمم أفريقيا 2024

أبوبكر كمارا «الجزيرة»- منتخب موريتانيا

يوسف نياكاتي «بني ياس»- منتخب مالي

آرون تيشيبولا «حتا»- منتخب الكونغو

إديلسون بورجيس «البطائح» - منتخب الرأس الأخضر