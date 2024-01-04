سانشو يعود إلى دورتموند



لندن (أ ف ب)



يبدو الجناح الدولي الإنجليزي جايدون سانشو، في طريق العودة إلى فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وذلك وفق ما أفادت تقارير إعلامية عدة.

ودافع سانشو عن ألوان دورتموند من 2017 حتى 2021، وتألق في صفوفه، ما دفع يونايتد إلى التعاقد معه بعقد لمدة خمسة أعوام في صفقة قدرت بـ73 مليون جنيه إسترليني.

لكن ابن الـ23 عاماً وجد نفسه منذ أربعة أشهر خارج الفريق الأول، واكتفى بالتمارين مع فريق الشباب لأسباب تأديبية، بعدما انتقد مدربه الهولندي إريك تن هاج الذي برّر استبعاده عن مباراة خسرها الفريق أمام أرسنال 1-3 بأدائه السيئ في التدريبات.

واعتبر سانشو على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصبح «كبش فداء منذ فترة طويلة».

وكان رحيل الدولي الإنجليزي عن فريق «الشياطين الحمر»، متوقعاً خلال فترة الانتقالات الحالية، ويبدو أن المفاوضات مع فريقه السابق دورتموند حققت «تقدماً كبيراً»، وفق ما أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية التي توقعت أن ينضم إلى الفريق الألماني الجمعة في معسكره الشتوي المقام في ماربيا الإسبانية.

وأشارت إلى أنه تبقى هناك «بعض التفاصيل» لإتمام صفقة الإعارة التي ستكلف دورتموند قرابة ثلاثة ملايين يورو.

وخاض سانشو 137 مباراة في مختلف المسابقات في صفوف الفريق الألماني، وسجل 50 هدفاً وكان من بين أفضل اللاعبين الواعدين في أوروبا، لكنه عانى فرض نفسه في اليونايتد، واكتفى بتسجيل 12 هدفاً فقط، في 82 مباراة خاضها معه، ضمن جميع المسابقات.