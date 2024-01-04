«الأبيض» يستقر على 26 لاعباً لكأس آسيا



معتز الشامي (دبي)

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، القائمة النهائية المشاركة في كأس آسيا 2023، التي تستضيفها الدوحة من 12 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل، وتضم القائمة 26 لاعباً، بعدما تم استبعاد 5 لاعبين، بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي، يشاركون في المعسكر الإعدادي المقام حالياً على ملعب جامعة نيويورك بأبوظبي.

وضمت القائمة النهائية كلاً من خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد، في حراسة المرمى، وخالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر، في الدفاع، وعلي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما، علي صالح، في الوسط، وسلطان عادل، علي مبخوت وكايو كانيدو، في الهجوم.

ويستهل منتخبنا مشواره في البطولة، بملاقاة منتخب هونج كونج 14 من الشهر الحالي، ويطير المنتخب إلى قطر يوم الاثنين المقبل، عقب ودية دولية أخيرة بمعسكره الحالي أمام شقيقه العُماني مساء السبت على استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي.

وكان لاعبو شباب الأهلي والشارقة قد انضموا إلى معسكر المنتخب الوطني بالعاصمة أبوظبي، بعد فراغهم من مباراة كأس السوبر، لينخرطوا في التحضيرات إلى جانب بقية العناصر المختارة للمشاركة في بطولة كأس آسيا، وتواصلت تدريبات المنتخب عقب مواجهة قيرغيزستان الودية التي فاز فيها «الأبيض» بهدف، واستمر الجهاز الفني في العمل على تجهيز اللاعبين، وحرص على معالجة بعض النقاط، إضافة إلى تطبيق الخطة الفنية التي ينوي الاعتماد عليها في مباريات كأس أمم آسيا.

وشهدت التدريبات الأخيرة للمنتخب حماساً كبيراً من اللاعبين الذين يتنافسون لحجز مكان في القائمة النهائية المتوقع إشراكها في ودية عُمان، والتي ستكون بمثابة التشكيلة الأساسية التي يخوض بها منتخبنا غمار مواجهات المحفل الآسيوي، لاسيما بعد اكتمال القوة الهجومية للمنتخب بعودة يحيى الغساني وعبد الله حارب لاعبي شباب الأهلي، لينضما إلى باقي عناصر المنتخب، لاسيما علي صالح وليما وكايو ومبخوت وطحنون الزعابي وعبد الله رمضان وباقي العناصر التي نقوم بأدوار هجومية في تشكيلة المنتخب.

وشدد بينتو في المحاضرة الأخيرة قبل التدريب الأساسي لودية عُمان، على ضرورة التحلي بالانضباط والروح القتالية داخل الملعب لحجز مكان في التشكيلة الأساسية التي يخوض بها المنتخب كأس آسيا.