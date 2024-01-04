الجمعة 5 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مورينيو يفضل روما على البرازيل!

مورينيو يفضل روما على البرازيل!
4 يناير 2024 17:41

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
القضاء يعيد رئيس الاتحاد البرازيلي إلى منصبه
«السيدة العجوز» يستعرض في «حفل الكأس»


أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي، أن أولويته هي تمديد عقده مع نادي العاصمة، رداً على إدراج اسمه ضمن لائحة المرشحين لتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم.
وقال مورينيو «60 عاماً» عقب فوز فريقه على كريمونيزي من الدرجة الثانية 2-1 في الدور ثمن نهائي لمسابقة كأس إيطاليا «البرازيل لم تتحدث معي بشكل مباشر، أخبرت وكيل أعمالي بعدم التحدث مع أي شخص، حتى نعرف ما إذا كان روما يريدني أن أبقى أم لا؟».
وتابع «أنا لا أصدق الشائعات التي تضع مدربين آخرين على مقاعد البدلاء «روما»، لديّ ثقة في عائلة فريدكين «مالكة النادي»، ولا أشك في صدقهم، و ليس لديّ أي سبب للاعتقاد بأنهم يتفاوضون مع مدربين آخرين من خلف ظهري.
وتولى مورينيو تدريب روما في يوليو 2021، وينتهي عقده في يونيو المقبل.
ويلتقي روما الذي يحتل المركز السابع في الدوري برصيد 28 نقطة متأخراً بفارق 17 نقطة عن الإنتر المتصدر، في ربع نهائي الكأس مع جاره لاتسيو في ديربي العاصمة.
ومنذ وصوله إلى العاصمة الإيطالية، أنهى روما منافسات الدوري في المركز السادس في الموسمين الماضيين، وأحرز كأس النسخة الاولى من مسابقة «كونفرنس ليج» عام 2022، وخاض في العام التالي نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» (خسر أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 1-4 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1).
وغالباً ما ينتقد مورينيو علناً جودة وتكوين الفريق تحت تصرفه، وهي تعليقات من شأنها أن تزعج مالكي النادي الأميركيين.
في المقابل، تمرّ البرازيل بأزمة حادة على صعيد النتائج تعتبر الأخطر في تاريخها الكروي، حيث يحتل منتخب «السيليساو» المركز السادس في مجموعة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، في حين اقفل الإيطالي كارلو أنشيلوتي الباب نهائياً في وجهه، بعدما قرر تمديد عقده مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني حتى عام 2026.

الدوري الإيطالي
روما
البرازيل
جوزيه مورينيو
آخر الأخبار
مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات
الأخبار العالمية
مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات
اليوم 14:02
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
الرياضة
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
اليوم 14:00
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
الرياضة
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
اليوم 13:30
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
الرياضة
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
اليوم 13:00
كوريا الجنوبية تجري مناورة عسكرية على جزيرة حدودية
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تجري مناورة عسكرية على جزيرة حدودية
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©