الغيلاني يهدي «إسطبلات الوثبة» لقب «اليمامة» للأفراس



محمد حسن (دبي)



أهدى الفارس عبد الرحمن الغيلاني إسطبلات الوثبة، لقب سباق اليمامة للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم، الذي أُقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة، ضمن ثالث فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، بنسخته السادسة عشر، والذي انطلق الثلاثاء، ويختتم يوم السبت، بسباق الكأس الرئيسي.

وشارك في السباق الذي امتد لمسافة 119 كيلومتراً، ونظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية 120 فارساً وفارسة، ورصدت له جوائز قيمة، حيث ينال صاحب المركز الأول 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألفاً، والثالث 160 ألفاً فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع وحتى السابع عشر مبالغ مالية قيمة.

وجاء فوز الفارس عبد الرحمن الغيلاني على صهوة الفرس «أس في جيسيكا»، قاطعاً المسافة الكلية في4:17:51 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.69كلم في الساعة.

وحل الفارس سعيد أحمد الشامسي، في المركز الثاني، على صهوة «آر أو بالادا» لإسطبلات «أم7»، مسجلاً 4:17:55 ساعة، فيما حل في المركز الثالث، حمد حميد التميمي، على صهوة «جوزيلا» لإسطبلات «اف3» بزمن 4:17:59 ساعة.

وجاء السباق قوياً ومثيراً، وعلى الرغم من السرعة كانت الأقل، ضمن معدلات سباقات المهرجان السابقة، لكن المنافسة والتكتيكات الحذرة بين الفرسان كانت حاضرة في جميع المراحل، وتمكن بطل السباق من اتباع أسلوب مشابه لبقية الفرسان، إلا أنه تمكن في المرحلة الأخيرة من زيادة وتيرة السرعة، ليصعد للمنافسة بقوة في الختام الذي شهد صراعاً قوياً على الصدارة.

عقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، حيث نال البطل الكأس الذهبي، والوصيف الكأس الفضي، وصاحب المركز الثالث الكأس البرونزي.

وأعرب بطل السباق عن سعادته بالفوز، وقال إن سباقات المهرجان لها أهمية كبيرة، كونها تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وهو اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وأشاد الغيلاني بالفرس «أس في جيسيكا»، وقال إنها انضمت حديثاً للإسطبل، لكنها أظهرت مستويات قوية، ونجحت بكل جدارة في حصد الفوز، كما أشاد أيضاً بفريق العمل في إسطبلات الوثبة الذين كان لهم الدور الكبير في الفوز باللقب.

وأهدى الغيلاني الفوز إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وقال إن دعم سموه الكبير للإسطبل واهتمامه هو سر التفوق.