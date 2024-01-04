اعتقال 5 أشخاص بتهمة «تكدير الأمن» في «أبطال أوروبا»



لندن (د ب أ)



أعلنت الشرطة الإنجليزية اعتقال 5 أشخاص بتهمة تكدير الأمن، خلال لقاء فريق نيوكاسل الإنجليزي مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بملعب «سان جيمس بارك»، في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتم إلقاء القبض على مجموعة من المراهقين للاشتباه في قيامهم بعملية سطو في 25 أكتوبر الماضي، بعد أن اعترضهم أفراد الأمن داخل الملعب، ثم أطلق سراحهم فيما بعد دون توجيه تهم إليهم.

وقال متحدث باسم شرطة نورثمبريا: أثناء قيام الشرطة بتأمين مباراة دوري أبطال أوروبا بين نيوكاسل يونايتد وبوروسيا دورتموند 25 أكتوبر، تم القبض على خمسة رجال داخل ملعب سان جيمس بارك للاشتباه في قيامهم بعملية سطو.

أضاف المتحدث في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: تم إطلاق سراح جميع الأفراد الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، ولن يواجهوا أي إجراء آخر.

ولم يعلق نيوكاسل، الذي كان يخوض مباراته الأولى في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في «القارة العجوز» منذ 20 عاماً وخسر المباراة صفر-1 على الواقعة.