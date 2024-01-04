فسخ التعاقد بين البطائح ورادوي



علي معالي (دبي)



أعلن البطائح فسخ التعاقد مع الروماني ميريل رادوي بـ«التراضي»، وقال بيان النادي: تتقدم شركة البطائح لكرة القدم بالشكر والتقدير إلى المدير الفني للفريق الأول، الروماني ميريل رادوي على الفترة التي قضاها بالنادي، والجهود التي بذلها رفقة معاونيه، وقاد الفريق إلى الظهور بمستويات مشرفة وتحقيق نتائج رائعة.

وأضاف: كل هذه الأمور جعلت الفريق يحتل موقعاً متميزاً في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، وكنا نأمل أن تتواصل هذه العلاقة مع رادوي، لكنه اختار الرحيل عن النادي، ولظروف خاصة تم فسخ العقد بالتراضي.