إعادة تشكيل شركة كرة القدم بنادي الشارقة



الشارقة (الاتحاد)



أعاد نادي الشارقة تشكيل شركة نادي الشارقة لكرة القدم، حيث تم تعيين الأعضاء وتوزيع المهام، ويضم عبدالله العجلة، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيساً لشركة كرة القدم، ومحمد علي جابر الحمادي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس إدارة الشؤون القانونية، نائباً لرئيس الشركة الكرة، وعضوية عمران محمد الجسمي، حسن أحمد الحمادي، جاسم الدوخي، إبراهيم سيف بن غافان، والدكتور مشعل عبد الوهاب القواضي.

ووجه النادي إدارة شركة كرة القدم بسرعة الاجتماع لإعادة تشكيل اللجنة الفنية، برئاسة الدكتور مشعل عبدالوهاب، حتى تستطيع أن تباشر مهامها، ومن ضمنها التخطيط والتنسيق مع مدرب الفريق الأول بخصوص الانتدابات واختيار اللاعبين، ووضع الخطط الاستراتيجية بعيدة وقصيرة المدى، فيما يخص الجوانب الفنية، ورفعها إلى الشركة ومجلس إدارة النادي للنقاش واعتمادها، كما تقرر الشركة في اجتماعها الأول تكملة أي هياكل مطلوبة، والبدء في العمل لاستغلال فترة التوقف لمعالجة أي مشكلة وإزالة أي معوقات تواجه الفريق.