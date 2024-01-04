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الرياضة

هاشيك يقود التشيك في «يورو 2024»

هاشيك يقود التشيك في «يورو 2024»
4 يناير 2024 19:00

 
براج (رويترز)

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تعاقد منتخب التشيك مع المدرب إيفان هاشيك لفترة ثانية، لقيادة الفريق في بطولة أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق هذا العام.
ويتولى هاشيك «60 عاماً»، قائد منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق، المسؤولية خلفاً لياروسلاف شيلهافي الذي قاد التشيك إلى التأهل للبطولة المقررة في ألمانيا.
واستقال شيلهافي بعد انتقادات بشأن بعض عروض الفريق في التصفيات.
وقاد هاشيك، الذي ارتدى شارة قيادة تشيكوسلوفاكيا خلال مسيرتها إلى دور الثمانية في كأس العالم 1990، فريق سبارتا براج للفوز بلقب الدوري مرتين مدرباً وقضى فترة قصيرة مع المنتخب في 2009.
وقال هاشيك في مؤتمر صحفي «إنه لشرف كبير أن أقود المنتخب التشيكي، لأنه قمة مسيرة أي مدرب».
ووقع لاعب وسط سبارتا براج السابق، الذي قضى معظم مسيرته التدريبية في الخارج، منها فترات في الشرق الأوسط وأفريقيا، عقداً حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2026.
وسعت التشيك أيضاً إلى تعيين قائد المنتخب الوطني السابق بافل نيدفيد مديراً فنياً، لكن أسطورة يوفنتوس الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2003، قال في تصريحات لوسائل إعلام إنه رفض هذا العرض، لأنه يقضي معظم وقته خارج البلاد.

التشيك
كأس أمم أوروبا
ألمانيا
إيفان هاشيك
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