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زيادة مكافآت أمم أفريقيا

زيادة مكافآت أمم أفريقيا
4 يناير 2024 19:51


القاهرة (د ب أ)

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) زيادة المكافآت المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بنسبة 40%،وذلك قبل أيام من انطلاق المسابقة في كوت ديفوار.
وذكر كاف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن المكتب التنفيذي قرر زيادة جوائز بطولة أمم أفريقيا بدءاً من نسخة كوت ديفوار، حيث يحصل الفائز باللقب علي 7 ملايين دولار. وأضاف: يحصل الوصيف علي 4 ملايين دولار، فيما يحصل كل منتخب تأهل لنصف نهائي البطولة علي 5. 2 مليون دولار، ومليون و300 ألف دولار لكل منتخب تأهل إلى دور الثمانية.
وقال باتريس موتسيبي، رئيس «الكاف»: حقق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقدماً كبيراً خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية، وجميع مسابقاتها الكبرى الأخرى.
وأضاف: قمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية إلى 7 ملايين دولار أميركي، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة للبطولة، أنا واثق من أن جزءاً من أموال الجائزة سيسهم في تطوير كرة القدم وسيفيد أيضاً جميع أصحاب المصلحة في اللعبة، فضلاً عن مساعدة الاتحادات الأعضاء لدينا في إدارتها.
يذكر أن كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ34 تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير القادم.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الكاف
كأس أمم أفريقيا
كوت ديفوار
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