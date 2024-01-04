السعودية تكسب لبنان بهدف البريكان



الدوحة (د ب أ)



تغلب المنتخب السعودي 1-صفر على نظيره اللبناني، في المباراة الودية التي أقيمت، بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023.

وتقام النسخة المقبلة لأمم آسيا في قطر من 12 يناير الجاري حتى العاشر من فبراير المقبل.

وتقمص فراس البريكان دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف منتخب السعودية الوحيد في الدقيقة 48، ويلعب المنتخب السعودي، الذي تُوج باللقب أعوام 1984 و1988 و1996، في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لأمم آسيا، برفقة منتخبات عُمان وتايلاند وقيرغيزستان.

ويستهل المنتخب السعودي لقاءاته في البطولة بمواجهة عُمان في 16 يناير الجاري، ثم يواجه قيرغيزستان وتايلاند 21 و25 من ذات الشهر على الترتيب.

في المقابل، يتواجد المنتخب اللبناني في المجموعة الأولى، التي تضم قطر والصين وطاجيكستان، حيث يلعب المباراة الافتتاحية 12 يناير الحالي ضد المنتخب القطري (المضيف)، ثم يواجه المنتخبين الصيني والطاجيكي 17 و22 من الشهر نفسه على الترتيب.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بدور المجموعات، للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات، حاصلة على المركز الثالث.