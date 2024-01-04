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الرياضة

200 لاعب دولي في أسبوع النجوم والأساطير بـ«الإمارة الباسمة»

توتي من بين قائمة الأساطير المشاركين (الاتحاد)
5 يناير 2024 00:53

الشارقة (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، تستعد إمارة الشارقة لـ«أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» الذي تنظمه «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» للمرة الأولى بهدف تعزيز المشهد السياحي في الإمارة والتعريف بوجهاتها ومعالمها، ويتمثل بفعاليات رياضية متميزة، تضم مباراة كرة قدم بين أساطير اللعبة الدوليين المعتزلين تحت عنوان «ليلة نجوم الكرة»، وبطولة «الشارقة الدولية للفوت جولف» و«جولة النجوم للبادل» وذلك من 10 وحتى 13 يناير الجاري.
وفي اليوم الأول «الأربعاء المقبل» يتم تنظيم «جولة النجوم للبادل»، بمشاركة 16 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير كرة القدم الدوليين على البطولة بـ «أكاديمية البادل العالمية»، وينافس أكثر من 200 لاعب، بينهم أكثر من 10 من أساطير كرة القدم، بعضهم البعض بفعاليات في «بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف» ابتداءً من الخميس المقبل، ويشهد يوم 13 يناير مشاركة أساطير كرة القدم مع أبطال الفوت جولف في نادي الشارقة للجولف والرماية، التي يشارك بها 185 من أبرز الأبطال واللاعبين العالميين للفوت جولف، يتنافسون على اللقب والجوائز التي يصل مجموعها إلى 30 ألف دولار، وتعد البطولة الأهم والأبرز من نوعها على مستوى العالم من حيث مستوى الأبطال واللاعبين المشاركين واهتمام الجمهور، حيث تستقطب شريحة واسعة من المهتمين بالألعاب والمنافسات الرياضية.
 ويشهد ملعب واستاد «نادي الشارقة الرياضي» فعاليات اليوم الثاني من «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» 12 يناير، والتي ستكون تحت عنوان «ليلة النجوم» وتشمل مباراة ودية في كرة القدم يشارك فيها 23 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير اللعبة الدوليين، ومن بينهم، فرانشيسكو توتي، وكارليس بويول، وأندري شيفتشينكو، وفابيو كانافارو، وكلارنس سيدورف، وكريستيان فييري، وديدا، وسيرجينهو.
وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «يجسد تنظيم «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» رؤيتنا في دمج كافة العناصر والعوامل الجاذبة في منظومة متكاملة ترسخ مكانة الإمارة في المشهد السياحي والتنموي العالمي، إمارة الشارقة تحظى بميزات تنافسية كبرى، فهي حاضنة للثقافة والتراث والفعاليات وترعى العناصر التي تعبر عن هويتها الأصيلة من عمران ومواقع تاريخية ووجهات تراثية، إلى جانب التنوع الكبير في طبيعة قطاعها السياحي».

هيئة الإنماء التجاري والسياحي
الشارقة
الإمارات
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