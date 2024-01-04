بياتريس حداد تشارك في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت بياتريس حداد مايا، مشاركتها في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة التي تنطلق من 3 إلى 11 فبراير بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، لتنضم اللاعبة البرازيلية، المصنفة رقم 11 في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس، إلى التونسية أنس جابر، مشاركتان مؤكدتان، مع الإعلان عن المزيد من الأسماء اللامعة خلال الأسابيع المقبلة.

وتتزايد الإثارة، قبل انطلاق النسخة الثانية من بطولة رابطة محترفات التنس 500 نقطة، التي تقام بالشراكة مع مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي. والجدير بالذكر أن السويسرية بليندا بنسيتش تعد أول بطلة في البطولة، حيث فازت بها العام الماضي.

قدمت بياتريس حداد، البالغة 27 عاماً، سلسلة من العروض الرائعة، خلال بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة العام الماضي، حيث هزمت لاعبات نجمات أمثال، ماري بوزكوفا ويوليا بوتينتسيفا وإيلينا ريباكينا، في طريقها إلى الدور نصف النهائي، لتخسر أمام الفائزة النهائية، السويسرية بنسيتش.

كما وصلت إلى الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، ولكنها خسرت مرة أخرى على يد الفائزة النهائية بالبطولة، البولندية إيجا سواتيك.

وقالت: «أشعر بسعادة غامرة للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للسنة الثانية على التوالي، ومتأكدة من أنها ستكون حدثاً رائعاً آخر. في العام الماضي، جعل مشجعو التنس في الإمارات، البطولة مميزة للغاية، وأنا أتطلع إلى الأداء أمامهم مرة أخرى».

وأضافت: «مع مشاركة العديد من اللاعبات النجمات، ستكون المنافسة صعبة، ولكني واثقة من قدراتي، وآمل أن أتمكن من اعتلاء القمة هذه المرة».

وقال نايجل جوبتا، مدير فعاليات التنس في آي إم جي، ومدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: «يسعدنا تأكيد مشاركة بياتريس في بطولة هذا العام، ونتطلع إلى مشاهدتها، وهي تلعب بمجرد بدء البطولة، لقد قدمت أداءً رائعاً في بطولة العام الماضي، ولم يحالفها الحظ، وخسرت في الدور نصف النهائي، ومتأكد من أنها ستكون حريصة على التعويض عن خيبة الأمل هذه المرة».

وأضاف: «مع تأكيد مشاركة أُنس جابر من قبل، والإعلان عن العديد من النجمات الأخريات، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإن الشعور بالترقب يتزايد، ما يجعلنا نعتقد أنه سيكون حدثاً رائعاً».