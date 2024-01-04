مهرجان ولي عهد دبي للهجن.. سباق الناموس والرموز

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن انطلاق مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، اعتباراً من السبت المقبل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي أمس، بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي، بالإضافة إلى عبدالرحمن أحمد أمين، مدير القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام.

وقال علي بن سرود: إن الإعلان عن انطلاق المهرجان يأتي في إطار الاهتمام المستمر من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي الحدث، بإحياء التراث الشعبي الأصيل وغرسه في نفوس الأجيال القادمة، مما يعكس التزام سموه الدائم بتعزيز التراث والثقافة المحلية.

وأوضح أن المهرجان الحالي يضم 325 شوطاً، منها 116 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و209 أشواط لهجن أبناء القبائل، وأشار إلى أن التنافس بين هجن أبناء القبائل سيكون على أشده، حيث يتنافسون من أجل حصد 24 رمزاً، منها تسعة كؤوس، وتسعة بنادق، شداد وثلاثة خناجر، بالإضافة إلى سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح، وسيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح للإنتاج.

وتوقع مشاركة كبيرة من ملاك الحلال، مشيراً إلى سلاسة عملية التسجيل حتى الآن، وأشار إلى أن أبواب التسجيل ستظل مفتوحة قبل انطلاق المنافسات بيومين فقط، لتتيح لملاك الهجن فرصة تقييم حلالهم وجاهزيته للمشاركة في السباقات.

من ناحية أخرى، يطرح نادي دبي لسباقات الهجن بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مسابقة التصوير الضوئي والفيديو، لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وتم رصد 150 ألف درهم جوائز للفائزين في المسابقة التي تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور: محور الصورة الواحدة، ومحور ملف الصور الذي يحتوى على (5-10) صور، بالإضافة إلى محور الفيديو القصير.

ويتخلل المهرجان إقامة مزاد المرموم الحادي عشر للإنتاج الشخصي (فطامين)، والذي ستعرض من خلاله أكثر من 245 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن.