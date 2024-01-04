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الرياضة

زينجا مدرباً لـ«الصقور»

والتر زينجا
5 يناير 2024 00:53

معتصم عبدالله (دبي)

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أكمل الإيطالي والتر زينجا اتفاقه مع نادي الإمارات، لقيادة «الصقور» في «دوري أدنوك للمحترفين»، خلفاً للإسباني «المقال» بلاناجوما، ليخوض المدرب صاحب الـ«63 عاماً» التجربة الخامسة في ملاعب الإمارات، بعد أندية العين 2007، النصر 2011- 2013، الجزيرة 2013- 2014، الشعب 2015- 2016. ومن المنتظر أن تعلن إدارة «الصقور» التعاقد مع زينجا رسمياً، بالتزامن مع انطلاق تدريبات الفريق اليوم، تأهباً لاستئناف مشوار الدوري، بعد التوقف الحالي، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في الترتيب برصيد 5 نقاط بالتساوي مع حتا.

والتر زنجا
نادي الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الصقور
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