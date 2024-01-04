سعود المعلا يشهد ختام مهرجان أم القيوين للهجن

أم القيوين (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، ختام فعاليات مهرجان أم القيوين الثامن عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة بميدان اللبسة في أم القيوين.

كما شهد السباق الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وأبناء القبائل والمواطنين، وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون، ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة.

وتضمن السباق 8 أشواط للشيوخ والجماعة، سن الإيذاع ولمسافة ستة كيلومترات، سن اللقايا، ولمسافة خمسة كيلومترات، سن الحقايق، ولمسافة أربعة كيلومترات وثلاثة كيلومترات.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز «الظبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والمضمر عبيد محمد بالضبيعة الكتبي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، و«مشكورة» لعبيد نادر عبيد مردد بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، و«المدينة» لعمير علي عمير الكتبي بكأس صاحب السمو حاكم أم القيوين.

وكان كأس صاحب السمو حاكم الشارقة من نصيب «غند» لهجن المرقاب والمضمر خميس بن سعيد الزرعي، وأحرزت «قيادة» لمحمد عتيق شامس العامري كأس صاحب السمو حاكم عجمان، وذهب كأس صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى «آراء» لرامس محمد ظبيب العامري، وحصدت «الأندلس» لمحمد فرج علي حمودة الظاهري كأس صاحب السمو حاكم الفجيرة، بينما كان كأس سمو ولي عهد أم القيوين من نصيب «رجوى» لهجن المرقاب والمضمر خميس بن سعيد الزرعي. وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهد أم القيوين بتتويج وتسليم الكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى من الأشواط، وتكريم كل من أسهم ودعم المهرجان.