برشلونة يخرج سالماً من «صاعقة» لاس بالماس!

مدريد (أ ف ب)



قاد الدولي الألماني إيلكاي جوندوجان فريقه برشلونة «حامل اللقب» إلى اقتناص فوز صعب، على حساب مضيفه لاس بالماس 2-1، بعد أن سجّل له هدفاً من ضربة جزاء، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك ضمن المرحلة التاسعة عشرة.

وتقدم الفريق الكاتالوني إلى المركز الثالث برصيد 41 نقطة، مستفيداً من خسارة أتلتيكو مدريد على يد جيرونا في هذه المرحلة 3-4، حيث تراجع «الروخيبلانكوس» إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة، وبفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو «الرابع» والفائز على إشبيلية «المتعثر» 2-0.

في المقابل، بات برشلونة يتخلف بفارق 7 نقاط ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف عن جيرونا «48 نقطة».

وكان المغربي منير الحدادي لاعب برشلونة السابق افتتح التسجيل للاس بالماس «12»، وعادل فيران توريس النتيجة لبرشلونة «56»، قبل أن ينقذه جوندوجان من فخ التعادل بهدف قاتل «93 من ضربة جزاء».

ودخل فريق المدرب تشافي هيرنانديز إلى المباراة، وهو بأمس الحاجة للفوز، لا سيما بعد فوز قطبي الصدارة ريال وجيرونا.

لكنّ مجريات المباراة لم تبتسم للنادي «الكاتالوني» منذ البداية، حيث تمكن أصحاب الأرض من انتزاع تقدم صاعق عن طريق مهاجم «البلاوجرانا» السابق الحدادي، إثر تمريرة عرضية متقنة من ساندرو راميريس «12».

جاء هدف التقدم للاس بالماس، بعد دقيقة واحدة من خروج البرتغالي جواو كانسيلو من المباراة، بسبب إصابة تعرّض لها في ركبته اليسرى.

ولم يستطع برشلونة إيجاد سبيل للرد لينتهي الشوط الأول بتأخر مفاجئ لبطل إسبانيا، حتى تمكن توريس من إعادته إلى أجواء المباراة بهدف التعادل مطلع الشوط الثاني «56».

وجاء هدف توريس بعد خطأ في تشتيت الكرة من دفاع لاس بالماس، لتصل الكرة إليه، ويسدّدها دون خطأ في مرمى أصحاب الأرض، وكاد لاس بالماس أن يستعيد التقدم، لكن محاولة ميكا مارمول الرأسية مرت بجانب المرمى «77».

ودفع تشافي بلاعب برشلونة الجديد البرازيلي فيتور روكي «78» القادم من أتلتيكو بارانينسي، وبدا ابن الـ 18 عاماً في الدقائق التي خاضها في حالة جيدة.

وحصل برشلونة على ضربة جزاء، بعد دفعة من الهولندي دالي سينكجرافن على جوندوجان أدى إلى طرد الأول، قبل أن ينبري لاعب الوسط الألماني إلى الركلة بنجاح مانحاً فريقه الفوز والنقاط الثلاث.

وأضاع روكي فرصة ذهبية لتسجيل هدفه الأول، بقميص برشلونة، لكن محاولته مرّت بجانب المرمى، إثر تمريرة من البرتغالي جواو فيليكس «95».

تقدم أتلتيك بلباو إلى المركز الرابع عقب فوزه على مضيفه إشبيلية المتعثر 2-0، وسجّل هدفي بلباو كل من ميكيل فيسجا «30»، وأيتور باريديس «76».

وأدى حصول الفريق الباسكي على النقاط الثلاث إلى تقدمه من المركز الخامس إلى الرابع، متجاوزاً أتلتيكو مدريد، حيث بات في رصيده 38 نقطة بفارق الأهداف عن الأخير، وفي المقابل، تلقى إشبيلية خسارته التاسعة هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس عشر بـ16 نقطة، وبقي بلا فوز للمباراة الثانية توالياً.

وحافظ بلباو على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ11 توالياً في مختلف المسابقات منذ سقوطه على يد برشلونة 0-1 في 22 أكتوبر الماضي.

وفي مباراة أخرى، فاز أوساسونا على ألميريا متذيّل الترتيب 1-0، وسجّل هدف المباراة الوحيد الكرواتي أنتي بوديمير «27»، ليصبح في رصيد أوساسونا 22 نقطة في المركز 12، بينما يستمر ألميريا في المركز الأخير بـ5 نقاط، وبفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.