كريستال بالاس وإيفرتون.. «إعادة»!

لندن (أ ف ب)



تعادل كريستال بالاس مع ضيفه إيفرتون سلباً في الدور الثالث من كأس إنجلترا لكرة القدم، ليضطر الفريقان إلى خوض مباراة إعادة في وقتٍ لاحقٍ هذا الشهر.

ولم يشهد الشوط الأوّل سوى فرصة واحدة لإيفرتون عبر الهولندي أرنوت دانجوما، الذي تصدّى دين هندرسون لتسديدته «20».

في الشوط الثاني بادر الفريقان إلى الهجوم أكثر، لكن هندرسون واصل التصدّي لتسديدات لاعبي إيفرتون، في حين لاحت فرصتين لكريستال بالاس.

وأكمل إيفرتون اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد المهاجم دومينيك كالفرت-ليوين ببطاقة حمراء مباشرة «79»، وهذه البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة المهاجم الدولي.

وصمد إيفرتون حتّى نهاية المباراة، على الرغم من النقص العددي، وإصابة الجناح دوايت ماكنيل في الدقائق الأخيرة، ليجبروا بالاس على مباراة إعادة في جوديسون بارك.

ويُعاني إيفرتون عموماً في الدوري، بعد حسم 10 نقاط من رصيده، لخرقه القواعد المالية للدوري الممتاز، لكنه لا يزال صامداً في المنافسة على عدم الهبوط، ويشكّل السعي للذهاب بعيداً في المسابقة دفعة معنويّة بالنسبة للفريق.